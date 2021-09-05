國巨、奇力新將在7日（周二）召開股東臨時會，通過國巨換股合併關聯公司奇力新，雙方訂12月30日為換股基準日，奇力新將下市，2022年奇力新可望挹注國巨15％營收，EPS則有望挹注達4元，國巨營收也可望衝1,100億元，再刷新營收紀錄。

本次股東會由於議案單純，且正值防疫期間，國巨、奇力新7日的股東臨時會並未開放媒體採訪，會議召開事由僅三項，預期股東會可速戰速決，快速通過相關議案。

電感大廠乾坤、奇力新均被收購下市，乾坤隸屬台達電，奇力新則隸屬於國巨，兩大電感廠先後下市，高價電感股僅剩一檔臺慶科，掛牌的電感股僅臺慶科、今展科、千如、鈞寶，少了一檔高價指標，日後電感股的成交人氣待關注。

以奇力新下市前的營收規模推估，法人預期，2022年奇力新可望挹注國巨營收約15％，EPS挹注最高上看4元，國巨在奇力新換股合併之下，可望成為全方位的被動元件大廠，提供電阻、電容、電感一次購足的服務。

據了解，國巨是在6月下旬宣布換股合併奇力新，換股比率為每1股奇力新普通股換發0.2002股國巨普通股，奇力新股價因受惠於換股比率鎖住價差，致即使本年度的半年報表現平平，股價仍維持在一個相對高檔的位置。

(時報資訊)

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