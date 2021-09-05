財政部預計7日（周二）公布進出口統計，第三季受惠於5G新機行情，各手機大廠持續拉貨助攻出口，財政部估計8月出口規模有望達到370億～390億美元，出口年增率約20～25％，連14個月正成長。

依照國內外機構預測，歐美陸各國逐步實施大規模基礎建設計畫以提振景氣，估計全球2021年經濟成長率將迎接反彈趨勢。國際經濟升溫情況下，我國出口也能受惠於終端需求出現成長。

財政部官員指出，晶圓代工企業龍頭台積電在半導體先進製程上，具備優勢，是國際智慧手機供應鏈重要的一環。2020年受疫情衝擊，各國際手機大廠研發受干擾，多改在2021年中推出5G新款機種，2021年第二季以來，5G手機零件拉貨需求增加，台灣積體電路出口也受惠，另外，受國際原物料價格仍在高檔、推升傳產貨品外銷價量齊揚等因素影響，因此3月到7月出口表現皆十分亮眼。

官員並表示，8月出口動能可從7月進口表現看出些跡象。7月進口值320.5億美元創下歷年單月次高，年增率41％，主要為農工原料單月進口規模高達223.8億美元創下新高，占總進口值七成。

農工原料中，7月進口電子零組件達76.6億美元、創歷年單月新高，主要為廠商進口半導體原料再加工出口。

官員認為，台灣廠商持續進口晶片原料以利生產，可看出國際市場庫存回補與新機行情，估8、9月出口動能仍有看頭。

展望下半年出口態勢，主計總處預估第三季出口規模約1,066億美元、年增率近兩成，第四季為1,057億美元、年增約一成。

官員認為全年的出口、進口值可分別來到4,156億美元、3,502億美元，創歷年來的全年新高水準，且進出口成長率皆有望達兩成以上，預估可達到創下近11年來的最佳表現。

(時報資訊)

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