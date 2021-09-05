大陸正傾國家之力加速推動新能源車產業發展，數據顯示，大陸2021年1～8月新能源車產銷有望突破170萬輛，年增兩倍。但供應鏈安全問題也已上升至國家戰略高度，大陸工信部4日表示，將加快新能源車發展政策，並點名要提高鋰、鈷、鎳等礦產的需求保障。

上海證券報報導，2021年中國汽車產業發展（泰達）國際論壇開幕大會4日舉行，大陸工信部副部長辛國斌出席致詞時表示，將推進新能源汽車產業發展規劃，統籌並加快新能源車發展系列政策舉措，並提高鋰、鈷、鎳等礦產需求保障。

他指出，大陸新能源汽車行業仍存在自主品牌大而不憂、資源投入分散、動力電池回收利用管道不夠暢通等問題。同時，隨著新能源汽車產業規模持續擴大，面臨著鋰、鈷、鎳礦等上漲壓力，汽車晶片和零組件供應存在不足，後期汽車市場穩定運行的壓力仍然較大。三是網路安全、資料安全問題凸顯，如果監管措施不能及時跟上，可能帶來重大的安全隱患。

辛國斌並提到，2021年1～8月大陸汽車產銷有望突破1,600萬輛，年增率約為10％。1～7月整車出口量為100萬輛，年增124％。期內，大陸新能源汽車產銷預計超過170萬輛，年增高達兩倍，市場滲透率超過10％，L2級智慧網聯市場占比達20％。

中國汽車技術研究中心黨委書記安鐵成指出，大陸汽車工業的供應鏈安全問題已上升至國家戰略高度，大陸未來亟需打破出口限制和突破技術封鎖，包括半導體晶圓、高端基礎材料和工業軟體系統等「卡脖子」領域，還需打通產業鏈斷點，建構完整安全且高效的汽車供應鏈體系。

(時報資訊)