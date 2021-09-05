大陸房市在官方密集調控下急速降溫，房地產雖仍屬於高薪行業，但有愈來愈多「房產人」決定轉行，甚至不惜減薪去從事比較穩定的行業。過去一年，萬科、富力、泰禾等多家大陸房企巨頭的員工數平均已大減三成。

　第一財經引述業內統計資料報導指出，大陸房企正掀起離職潮，截至2021年6月底，萬科在冊員工總數為10.58萬，這比2020年同期的13.35萬大減20.7％。

　富力集團員工總數也在一年內下降37.6％，2019年底正式員工有6.23萬，到了2020年底僅剩3.89萬人。泰禾集團年員工數量更只剩下6千多人，按年減少31.5％。另外，祥生控股去年人員減少23％，合景泰富則減少47％。

　至於身陷債務危機的恒大，2021年中期報告尚未披露，但根據年報截至2020年底，恒大員工12.33萬人，比年中的13.16萬急減6.3％。

　報導指出，房地產業暫時仍是大陸三大高薪行業之一，但前景不佳已令離職潮出現，不少人不願成為最後一個離開的人。譬如，名校畢業的「95後」小葉表示，自己目前年薪已經超過人民幣（下同）35萬元，而她選擇跳槽的一家創業公司，給她的年薪僅有18萬元。

　根據克而瑞統計，受到供應低迷影響，大陸25個二、三線城市房市成交量持續走低。2021年大陸百強房企整體業績表現不及2020年上半年和歷史同期，8月銷售操盤金額年減20.7％、月減10.7％，累計業績增速自第二季以來呈持續放緩趨勢。

　業內分析人士表示，9月份是房市的傳統旺季，原本供求可望回穩，但在大陸政府表明調控不會手軟下，預期短期成交總體回升幅度將明顯受限。

(時報資訊)

#大陸房市 #離職

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