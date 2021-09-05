大陸政府打房強調「房住不炒」，2021年更將主要目標指向二手房市場，如今效果正逐月顯現。占大陸華南地區指標性地位的深圳市，房市熱度在年內迅速降溫，該市二手住宅成交量在8月份暴跌至2,043棟，較2020年同期跌逾八成，創下十年來新低。分析人士更指出，深圳房市恐怕「沒有最低，只有更低」。

中國證券報4日報導，深圳自2月推行二手房官方指導價後，二手住宅市場急凍，成交量一再下跌。數據顯示，深圳二手住宅成交量在8月已連續第五個月下跌，成交棟數為2,043棟，相較2020年同期的11,322棟，跌幅高達81.96％。

報導稱，這是繼2011年8月以來，深圳二手房同期成交量再度低於3,000棟。多年來，深圳二手房同期單月成交量約有6,000～7,000棟，行情佳時甚至可超過11,000棟。該地過往僅偶於2月會受春節假期影響，房市交易出現短暫性低迷。此次深圳出重手打房，被外界視為官方從金融端為投資和投機需求強勁的深圳房市，進行釜底抽薪的管控。

值得注意的是，深圳市於7月底提出「學區房」新政，使市場原先期待單月成交量跌至2,500～3,000棟即可望進入平穩期的深圳房市，成交量到8月份仍持續下跌。業界人士指出，羅湖區的成交量自指導價上路後，已縮水近九成。部分急賣的業主受學區房新政影響，紛紛忍痛降價人民幣（下同）20～30萬元不等。

深圳中原研究中心統計，8月份深圳有64％樣本房源價格下調，成交價也持續下滑。

Q房網數據研究中心數據顯示，8月樣本房源成交價與2月份相比，下跌超過10％。Q房網數據研究中心指出，8月底深圳22個集中供應宅地重新掛牌，強化「房地聯動」，下調住房銷售限價等措施。從一級市場開始，房價穩中有降的預期已然形成。

另有當地業者透露，因成交數據具有滯後性，據一線仲介人員反映，實際成交情況恐加慘淡，預期市場觀望情緒將更濃厚，顯示深圳房市應恐還未見底。

(時報資訊)