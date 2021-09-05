大陸政府近期對網科企業進行一連串監管舉措，如今盯上為業者賺取豐厚利潤的演算法。中國人民銀行官員4日表示，加快補齊金融科技監管短板，將所有金融機構、金融業務和金融產品納入審慎監管架構，同時加強對演算法的監管，防止損害公眾權益、擾亂市場秩序。

綜合陸媒報導，人行副行長陳雨露在2021年中國國際金融年度論壇表示，人行要加快補齊金融科技（FinTech）監管短板，將所有金融機構、金融業務和金融產品納入審慎監管架構，並提高金融監管的專業性和有效性，堅決守住不發生系統性風險的防火牆。

稍後，人行科技司副司長李興鋒指出，大陸應該加強對演算法的監管，因為其可能會對金融穩定帶來風險。尤其近年企業的技術濫用引發了監管套利等問題，損害公眾權益、擾亂市場秩序，人行目前正起草金融科技行業的行為準則。

中國證監會科技監管局局長姚前也表示，大陸的演算法監管制度正逐步完善健全，重點是要求企業要披露演算法的設計和資料。

當前大陸政府針對整治互聯網環境的政策正逐步緊縮，為防止個人與機構敏感資料洩露，大陸網信辦8月底公布「互聯網信息服務算法推薦管理規定（徵求意見稿）」，該份草案將開放公眾意見直到9月26日，內容盯上演算法，有意限制企業運用網路演算法販售商品。

報導稱，騰訊、阿里巴巴、字節跳動（抖音母公司）等大陸網路巨企，多年來透過建立龐大的演算業務獲取巨額利潤。業者透過演算法提供消費者想要的內容服務與商品，如今在官方新規下，業者未來恐須支付更高的時間與資金成本，違規者還會被處以罰款。

(時報資訊)