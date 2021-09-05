為防個資與敏感數據外流，中國企業採用VIE（可變利益實體）架構謀求海外上市者，現已淪為官方嚴管對象。外媒披露，有中國新創企業向官方提出VIE上市申請遭拒，官員並稱，企業採取VIE的對外投資程序已經喊停，今後將進行更嚴格的監管。

綜合外媒報導，知情人士透露，最近有中國新創企業向上海發改委提出申請，希望向開曼群島等地註冊成立的VIE注資時，遭到拒絕。官員並告知相關企業，因受到中國中央指示，當前對VIE的對外投資程序已經停止，監管機構正討論在全國範圍內對VIE進行更嚴格的監管，但規則尚未確定。

市場人士認為，如果上海對於VIE架構的限制在全國範圍內推廣，將對中國新興企業造成深遠影響。2020年底迄今，中國政府針對互聯網金融、教育、打車、電商等企業的一連串行動已對這些公司造成打擊，而6月底滴滴出行違規赴美上市後，更直接導致中企境外上市遭到官方的嚴格審查。

報導稱，由於中國境內法規對外資持股的嚴格限制，自2000年以來，中企為吸引外國投資者，往往在境外設立VIE架構，並向國家發改委等監管機構申請向這個離岸實體注入資產，此法可讓境外註冊並上市的實體得以分享中國境內企業的獲利。先前騰訊、阿里巴巴、美團等中國網企，有許多是以VIE方式在美國、香港上市。

但原本吃香的VIE架構，如今在中美交惡背景下，成為兩國緊盯嚴防的落水狗。

在中國官方7月初開始對滴滴窮追猛打，並順勢整頓互聯網平台業界後，震撼海外中概股市場。美國SEC在數度提出警示後，其主席Gary Gensler在8月中旬要求SEC人員停止處理中企採VIE架構赴美IPO的申請。

另外，中國市場近日同樣頻傳對VIE架構不利的消息。8月底傳出，為防止重大敏感數據外流，中國政府將禁止互聯網、通訊、教育等行業透過VIE架構赴海外上市。

目前許多中企如小紅書、哈囉出行、貨拉拉等先後暫緩或取消赴美上市。

市場更傳出，部分中企正緊急拆除自身的VIE架構，以便轉往陸港上市籌資。其中，原先計劃赴美上市的中國獨角獸企業字節跳動，其IPO大計會否生變，也成為市場關注焦點。

(時報資訊)