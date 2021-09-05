美國醫療保健大廠嬌生（Johnson ＆ Johnson）8月19日宣布，執行委員會副主席杜瓦托（Joaquin Duato）將擔任新執行長，在2022年1月3日接替卸任的戈斯基（Alex Gorsky）。近年來嬌生遭遇不少挑戰，杜瓦托成掌舵人後沒有蜜月期，直接面對各種問題。

戈斯基以個人因素卸下已擔任九年的執行長一職，未來擔任嬌生執行董事長。嬌生在其任內研發出一劑式新冠疫苗。

對於被任命為執行長，已在嬌生工作逾30年的杜瓦托說：「隨著世界繼續面對各種重大衛生挑戰，包括正持續擴散的新冠疫情，我對嬌生有機會在重大改善全球人類健康的軌跡上，扮演關鍵角色而感到鼓舞。」

杜瓦托也被任命為董事會成員。他在聲明稿中表示，對於自己能跟戈斯基一起工作多年感到榮幸，和感謝他為公司帶來傑出的領導。杜瓦托強調自己成為執行長後，將繼續受惠其在位時的指引和對未來的洞察力。

戈斯基對於杜瓦托成為下一任執行長去帶領嬌生是極具信心。他表示跟杜瓦托共事逾25年期間，杜瓦托一直熱衷於解決複雜的醫藥與業務等挑戰。

嬌生7月中公布第二季財報強勁，刺激股價持續走高，在8月20日創179.92美元盤中新高。截至9月2日，年來股價累漲11％。

嬌生近年官司纏身，面對數十億美元的賠償與和解金，和新冠疫苗出狀況等問題。外界認為杜瓦托上台後必須面對相關挑戰。

嬌生2019年因招牌嬰兒爽身粉有致癌風險而遭集體訴訟，其2020年在美國停止銷售該產品，被美國法院判賠21億美元。2021年6月又因類鴉片藥物訴訟，向紐約州支付2.3億美元達成和解。

美國多個州檢察長7月宣布，包括嬌生和美國三大藥品經銷商，同意在九年內總支付260億美元，就類鴉片藥物氾濫達成和解。其中嬌生支付金額達50億美元。連一度被外界看好的新冠疫苗，也讓嬌生從天上摔落谷底。

嬌生新冠疫苗為一劑式，能夠以冰箱低溫保存幾個月，因此2月獲得美國食品藥物管理局（FDA）緊急授權使用批准，被衛生部官員給予肯定。

但後來外界對嬌生疫苗的印象是效力不高、疫苗生產一再延後、和可能引發罕見副作用的安全疑慮。

像FDA在4月要嬌生疫苗印上有引發罕見血栓副作用標示，7月再加註可能導致「格林－巴利症候群」（Guillain-Barre Syndrome）的急性多發性神經炎警示，令嬌生疫苗在美國接種的使用比率相當低。

2020年爆發新冠疫情後，杜瓦托托負責監督嬌生對疫情做迅速反應，確保業務和供應鏈持續運作，和加快新冠疫苗研發速度。

外界認為若全球疫情因高傳染力的變種病毒而惡化，增加接種疫苗必要性的話，在杜氏成為新執行長後，如何帶領嬌生克服新冠疫情將仍是其首要任務。

杜瓦托從2018年開始，為嬌生的醫藥與消費者保健等部門提供策略性方向，並負責管理嬌生的全球供應鏈、科技、衛生與健康等業務團隊。這些經歷被認為是他能協助嬌生解決當前面對的各種挑戰，從而成為新執行長的主因。

他最著名戰績是2011年成為嬌生醫藥部全球董事長後，透過重新調整策略，和投資可給嬌生有極大成長潛力的核心醫藥領域，把該部門轉變成全球重要藥商之一。

(時報資訊)