加州乾旱加劇，帶動水價急速狂飆，2021年迄今水期貨價幾乎翻倍。截至8月24日，那斯達克維爾加州水指數（Nasdaq Veles California Water Index）攀升87％，至每英畝英尺923.54美元。

　芝加哥商品交易所（CME）以那斯達克維爾加州水指數為基礎的水期貨，2021年來價格飆漲90％，攀升至每英畝英尺942美元。

　RBC資本市場多元產業分析師德瑞（Deane Dray）指出，市場供需失衡惡化、氣候變遷跡象越發明顯，以及政府官員對於推出長期解決方案裹足不前，例如水資源保育、再利用，和淡化海水等，形成加州水資源的「完美風暴」。

　根據加州水資源部公布，截至7月31日，加州主要水庫的蓄水量只有歷史平均的53％。

　加州州長紐森（Gavin Newsom）4月宣布乾旱緊急狀態，7月更是呼籲民眾減少用水15％。

　非營利組織Ceres計畫主任詹姆士（Kirsten James）表示，「類似加州的乾旱不再被視為是罕見、出乎預期，或甚至是異常現象。加州淡水資源原已窘迫，氣候危機加劇加州的乾旱壓力。」

　根據基金研究公司晨星（Morningstar）統計，全球大約有65檔水資源基金。景順（Invesco）全球水資源ETF 2021年迄今上漲22％。

　德瑞表示，「水資源稀少已經成為全球部分地區的隱憂，水價估計將持續攀升，水資源期貨預料有增無減。」

(時報資訊)

#水價 #水期貨

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