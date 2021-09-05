美股本周適逢勞動節假期，交易活動料將陷入低迷，投資人將評估夏季表現，決定獲利出場或是增加避險策略，當中就業與通膨數據可望將繼續牽動大盤走勢。

周一是美國勞動節，National Securities首席投資策略師霍根（Art Hogan）表示，受勞動節效應影響，交易活動相對冷清。然而美股近來屢創新高，投資人可能思考將逢高賣出或是增加避險操作。

霍根指出，回顧過去五年，勞動節後美股若是剛好逼近歷史高點，通常在勞動節該周會成為9月走勢最糟的一周。

美國8月就業報告令人失望，導致上周五（3日）美股漲跌互見。嘉信理財交易與衍生商品負責人弗雷德里克（Randy Frederick）認為，美股過去幾周多是橫向整理或溫和走高，這似乎也將成為未來幾周發展方向。

其他分析師另外補充，9月影響美股的變數還包括在國會討論的基建方案與民主黨可能提出更廣泛的徵稅提議。

美股本周重要指標主要有周四的上周初領失業救濟金人數與周五的生產者物價指數（PPI）。前者之所以重要，在於繼8月就業報告意外表現疲弱後，外界將關注就業市場是否有所改善或是持續不振。

就業數據向來是聯準會（Fed）決定是否將放緩購債速度的重要指標。霍根認為，上月就業報告令人相信Fed宣布減債行動可能將延到11月會議而非9月，他說這似乎已成為市場共識。

此外市場還將關注任何與通膨相關的數據，因此PPI與隔一周發布的消費者物價指數（CPI）也將繼續成為投資人聚焦的另一重點。

美股上周五（3日）受到就業數據不佳，道瓊指數與標準普爾500指數各自收黑0.21％與0.03％，不過那斯達克指數在科技股撐盤下則收高0.21％、再創收盤新高紀錄。那指一周上漲0.21％，標普也收高0.6％，然而道瓊則周跌0.24％。

(時報資訊)