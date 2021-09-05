美國8月就業人口增幅不如預期，美元為此走貶，也引發美國聯準會（Fed）是否會拖延縮表時間的疑慮，國際金價3日上漲逾1％，攀上兩個半月高點。

上周五現貨金價一度觸及每盎司1,833.80美元，為6月中以來新高，並寫下周線連四紅。紐約12月期金也收漲22.2美元或1.2％，報每盎司1,833.70美元，觸及6月16日以來收盤新高。照數據供應商FactSet資料，該合約周漲0.8％。

受疫情復燃影響，3日發布的美國8月非農就業報告，新增就業數不如預期。美元指數隨即應聲走跌，對美元以外的貨幣持有者來說，黃金相對便宜更具投資吸引力。

Wolfpack Capital投資長萊特（Jeff Wright）指出，非農就業數據令人失望的影響可不能低估，這會讓聯準會對縮減購債慎思，進而延後。

他提到，在Fed可能暫緩縮減購債的預期心理下，金價應會走高。下一個值得關注的重要經濟指標是美國8月生產者物價指數（PPI），預定10日公布。

萊特說：「金價站上1,800美元有很好的支撐，在這個價位的基礎穩固。」

丹麥盛寶銀行分析師韓森（Ole Hansen）表示：「就業報告相當疲軟，金價因而大受鼓舞。但金價未能突破1,835美元的阻力位，應是有人懷疑美國就業成長已達峰點，還有縮減購債計劃會推遲。」

聯準會（Fed）主席鮑爾日前才說過，只要就業人口持續成長，Fed的資產收購2021年內就會縮手，但他對升息還是語帶保留。

渣打銀行貴金屬分析師庫柏（Suki Cooper）說：「市場焦點將轉到聯準會9月例會，我們仍認為金價會持續上漲，主要是美元料將走弱，公債實質殖利率還是在負值。」

AvaTrade首席市場分析師艾斯拉姆（Naeem Aslam）指出，市場對寬鬆貨幣政策已經上了癮，Fed不太可能緊縮貨幣政策立場，金價上漲成主流趨勢很明確。

(時報資訊)