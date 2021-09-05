近來加拿大和美國西北部，破百年甚至千年直逼攝氏50度的超高溫熱浪，德國萊茵河、日本九州、中國河南、印度清奈等地區的破紀錄瞬間降雨量，都造成各地人員傷亡與財物嚴重損失；此類氣候變遷使全球各地頻傳重大天災，由於相關損失愈趨嚴重，並且衝擊時程不確定，明顯影響經濟活動並成為金融風險的來源。

鑒於氣候加速變遷，2017年12月12日在巴黎舉辦的「One Planet Summit」會中，八國中央銀行和國際監管機構成立NGFS「綠色金融體系中央銀行和監管機構網絡」，或稱「綠色金融行動網絡」，目的在實現《巴黎協定》目標所需的全球應對措施，並加強金融體系在管理風險和調動資本上，進行綠色和低碳投資，俾使環境能永續發展；除要求成員積極提出相關措施外，並自行或委託綠色金融分析。向來以維持物價與金融穩定為使命的主要央行，在氣候變遷議題上已扮演積極角色，研究是否進一步將氣候變遷納入貨幣政策的思考架構，雖然目前見解與看法仍有不同，但觀察NGFS由最初八個創始會員，2021年6月底已達95個會員，顯示愈來愈多央行關注這項議題。

目前美國聯準會(Fed)成立氣候監督委員會，要求金融機構提升對惡劣天候事件的意識和適應力，以及緩和氣候變遷風險的應對措施；據Fed舊金山分行研究，氣候變遷是一種已知的未知風險，若風險升高，人們將增加預防性儲蓄，以因應未來可能發生的損失，若出現大量儲蓄行為，可能將影響市場利率水準，也連帶限縮央行因應景氣低迷的政策空間。英國央行、法國銀行就氣候變遷風險或損失對其金融機構進行壓力測試；歐洲央行也預計2022年對銀行在應對氣候風險策略及計畫方面進行審查；日本銀行則以零利率資金提供金融機構對氣候變遷領域放款與投資；預料未來氣候變遷因素納入央行政策考量，將為大勢所趨。

美國總統拜登4月22日召開線上全球氣候峰會，40多個國家領導人受邀出席峰會，拜登宣布雄心勃勃的目標，承諾到2030年將碳排放量在2005年的基礎上減少50％~52％；日本、加拿大、英國等也紛紛承諾大幅削減碳排放。雖然近期拜登因撤離阿富汗事件而受到抨擊，但8月31日仍派遣氣候特使凱瑞(John Kerry)抵天津進行第二次的訪中行程，欲在列為其重要政策的氣候領域上扳回一城，顯示未來減碳排、讓環境永續發展，將是各國制定產業經濟政策，以及央行執行貨幣政策的重要方向。

近年來ESG已成熱門的顯學，除由上述政策面直接引導的環境保護（E, environment）外，目前各國監管機構也要求企業加強其社會責任（S, social）及公司治理（G, governance），綠色永續（Sustainability）的觀念與身體力行，將是政府努力著重的方向，在可見的未來，相關政策補貼、金融支援，將成為重點施政項目，也是企業未來實體投資可依據的方向，更是金融市場與投資人值得關注的重點。

除各國政策之外，產業也紛紛往相關目標調整。由國際氣候組織與碳揭露計畫（Carbon Disclosure Project, CDP） 主導力推的Re100全球再生能源倡議，努力說服全球龍頭企業在2020至2050年間達成100％使用綠電的時程，並逐年提報使用進度，而蘋果也希望在2030年之前推動其供應鏈廠商都能做到碳中和。

台灣很多本土評鑑機構也會每年針對「環境永續」做公司排名，讓這些努力在環境保護貢獻的優良企業被大眾看到。目前上市櫃公司如緯創、友達、尖點、富邦金、新光金等，也紛紛成立永續委員會，像台達電、華碩、宏碁等設立永續長（CSO）及永續管理師等專職，根據GreenBiz針對全球逾1,100位從業人員調查的2020年職業報告，高達58％大型機構（營收逾10億美元），在過去2年增加永續相關職務，包括永續發展分析師、永續發展專家及永續發展顧問等職位，較2019年增加兩成。

另政府也開始重視環保，近來規範契約容量5,000KW以上用戶，必須在五年內設置契約容量10％的再生能源，在在都在鼓勵綠電在台灣的發展。

但目前光以台電建置的綠電量能（僅占其綠電規劃四分之一），若沒有民間企業參與綠電建置，根據估算，到2025年恐怕會出現50億度以上的綠電缺口，在全球已然走向綠能減碳的大趨勢路上，這對於台灣長期產業競爭力將會是嚴重的打擊，是政府要留意的地方

(時報資訊)

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