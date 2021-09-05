因變種病毒疫情衝擊，8月中旬塑料行情偏弱，出現回調走勢，但近期受油價攀揚等因素影響一改氛圍，塑化市場重新提振，加上終端買氣回溫，大陸市場的塑料重心連續上移，遠東區PVC、PE、EVA、EG、ABS現貨報價漲勢再起，期貨也大漲逾2.5％。

市場分析師認為，大陸金九銀十需求增溫，PVC、PE、EVA、ABS因供需趨緊、災後重建因素支撐，利差放大。上半年獲利報喜、第三季報價加分的台塑四寶，以及華夏、聯成、亞聚、台達化及國喬等塑化業者，成為族群攻堅的指標股。

大陸煤價大漲，加上內蒙限電，讓PVC成本支撐強；印度疫情獲得控制，也使得PVC下游需求回溫，再加上美國PVC市場需求佳且庫存低，和雷擊、颶風等變數的干擾，生產出現異常，出口亞洲的數量因此減少，進一步烘托PVC漲勢放大。

時序邁入大陸HDPE包裝材及LLDPE農膜傳統旺季，由於夏季及豪雨洪災影響，薄膜料及瓶蓋料需求增加，加上金九銀十消費旺季將屆，PE價格反彈回升。

塑化廠商表示，大陸9月石化裝置檢修整體不及8月，惟短期檢修較多，烯烴供應有收縮的跡象。目前華東某PDH配套裝置尚未重啟，新增產能僅遼陽石化30萬噸/年裝置成功量產，原計劃8月投產的古雷石化35萬噸/年，以及金能化學45萬噸/年的兩套裝置正式量產時間，預計向後推遲，供給壓力不大。

9月塑料需求進入傳統旺季，終端補庫存回暖，下游企業訂單開始增多，下半年整體需求或好於上半年，對原料消耗量亦或有所增加。後市在需求邊際增加、庫存邊際去庫預期情況下，交投回暖，有助價格穩步墊高走堅。

此外，受煤價大漲、北美颶風艾達登陸墨西哥灣影響，大陸EG（乙二醇）期價大幅反彈。分析師指出，美國在墨西哥灣地區存在包括樂天、南亞等多套EG裝置，但艾達登陸地點並未直擊裝置區域，僅殼牌位於Geismar兩套共38萬噸/年產能裝置停車，生產影響有限。不過，由於到港船貨有限，大陸華東港口EG庫存持續處於低位，亦提供了EG價格一定的支撐；相對原料乙烯趨緩，利差呈現持穩提振。

(時報資訊)

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