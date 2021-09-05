ESG浪潮襲來，各大銀行陸續辦理與「ESG永續發展指數連結」企業的貸款，公司治理再掀議題。以摩根士丹利資本國際世界指數（MSCI ACWI Index）成分股為例，近七年ESG評分前1/3的企業獲利成長平均為2.89％，顯示永續經營與公司拚業績可以兼得；台股中如台積電、聯電等國內ESG ETF的指標成分股，也獲回流外資的青睞，9月份布局跡象明顯，行情可期。

市場專家指出，國內聚焦ESG相關的ETF有四檔，包括永豐台灣ESG、富邦公司治理、元大臺灣ESG永續，以及國泰永續高股息等，追蹤指數分別是富時台灣ESG優質指數、證交所公司治理100指數、臺灣永續指數、MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數，成分股在各類ESG評鑑成績出色者，多在逾1,700家上市櫃公司中排名前5％～20％。

如以永豐台灣ESG ETF為例，8月底產業配置有82％為電子股，被視為電子版ESG ETF。永豐投信表示，電子產業為目前台灣企業最早且投入最多成本在ESG精進作為的產業區塊，因此更吸引認同ESG與追求股價成長的投資族群參與投資。

而富邦臺灣公司治理100 ETF成分股則多達百檔，權值股之外，也納入銀行股、中小型股，在行情走弱時，表現則相對抗跌。

彙整上述ETF所載的持有個股，搭配9月啟動回補的外資買盤，包括聯電、台積電、國泰金、永豐金、中鋼、第一金、中信金、兆豐金、欣興、聯發科、富邦金、台玻、英業達、台泥等14檔受青睞，月初以來累積買超5,033～168,204張不等。

保德信高成長基金經理人葉獻文預期，台股接下來將逐步回歸基本面，加上科技股在晶圓大廠宣布漲價後，有利龍頭廠商獲利提升，二線晶圓廠跟進調漲價格後同樣有助獲利的表現，吸引資金回流科技股，出現明顯回補買盤，上周外資大舉買超台股超過900億元，金額改寫近16年、2006年第一周以來單周買超金額之最；就資金面而言，外資逐步回補對台股多頭將是一大推升的動力。

(時報資訊)

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