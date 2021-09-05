為因應半導體景氣熱絡，封測大廠日月光投控旗下高雄廠4日舉辦大型徵才活動，公司強調，求職者不用成為北漂族，能在南部找到好工作，預計至年底還要再招募逾2,000名人才。據了解，日月光之外，包括台積電、聯發科及華邦電等大廠先後啟動徵才，半導體大廠已掀起了搶人大戰。

日月光投控本次徵才以設備工程師、儲備幹部、生產助理員為主。公司表示，高雄是全台重要的半導體先進製程聚落，為了讓半導體更加平易近人，高雄廠以產業領頭羊之姿舉辦系列導覽，介紹發展沿革，到求職者關注的職場安全、健康衛教體驗，並以擴增實境（AR）說明工廠水回收的奧秘。藉由生活化的講解，讓求職者瞭解產業關鍵項目，不僅獲取專業知識，也可減少在面試現場等候的緊張感。

日月光投控並表示，台灣人口的負成長及疫情導致移工無法入境等兩大因素，使日月光加快接軌校園，並配合青年就業領航計畫，規劃符合高職生的職涯發展，攜手國教署、教育局，向校園招攬即戰力人才，協助在學青年兼顧課業與實務訓練，讓學位、技能、就業一步到位。

據了解，半導體產業2021年以來迎來罕見的超級旺季需求，封測產能亦相當吃緊，各大半導體廠都在忙著擴增產能，擴增產能同時也需要增加人力，因此半導體廠除了調高資本支出之外，更掀起搶人大作戰。

除了日月光之外，台積電、聯發科及華邦電等半導體大廠都已經先後啟動徵才措施，希望能在大專院校畢業潮中搶到優秀人才。其中，台積電近期除了持續擴增正職員工之外，更開出1,500名研發替代役缺額，搶攻碩博士人才。

至於聯發科早在2021年中就對外釋出徵才訊息，向碩博士學生招手，希望能在全球招募超過2,000名研發人才，充實聯發科集團在5G、AI等先進市場的開發能力。

華邦電為因應市場需求熱絡，在全台各大營運據點共計開出400名以上的職缺，吸引優秀人才加入。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意