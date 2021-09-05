八年20萬戶社會住宅的施政目標，未來三年是重要的執行衝刺期。內政部次長花敬群表示，12萬戶社會住宅直接興建將加速推動，社宅包租代管已從落後到追趕階段，將以三倍速度進行，具體而言，預計2024年達成8萬戶目標將是重點。

除此目標之外，蔡政府預計2024年完成12萬戶社會住宅直接興建，為此成立了家住都中心和租賃公會，透過公私協力的方式推動社會住宅。

在直接興建社宅方面，2021年預計發包2萬戶，包括中央推動的1.5萬戶，和各地方政府的5,000戶。官員指出，中央直接興建社宅部分，要發包「50＋4」處，就是盤點今年的50處，加上把原先規劃在2022年發包的4案，提前到2021年實施。但因可能有部分個案流標，因此年度社宅直接興建發包總量為1.9萬戶，扣除流標者，實際發包量將達到1.5萬戶，在18個縣市遍地開花。

到了2022年，將以每年1.7萬戶至2萬戶的速度發包興建，讓2024年一定會達到12萬戶。

花敬群表示，下半年就是趕快把社宅蓋出來、包租代管數量衝出去。其中社宅包租代管成長已進入甜蜜期，每月的媒合量從剛開始的每月200件，成長到2021年8月的1,800戶，按此速度繼續下去，每年可達到2萬戶，未來三年即可衝上8萬戶的目標。

(時報資訊)