2021年第一波住宅租金補貼申請案8月31日結束，因新冠肺炎疫情影響，申請量暴增到14萬戶左右，超過原定10萬戶的計畫戶數，為此相關單位將加速審核申請資格，最快年底前給予租金補貼，中央與各地方政府也酌情予以加碼，盡量讓符合資格者獲得補貼。

政府2020年擴大租金補貼範圍，除原有的社會弱勢外，新納入單身、婚育等項目，預估全年補貼戶數從6萬戶提升到12萬戶，分成8月和隔年1月兩波申請。

每年8月開放的租金補貼申請量較大，甫結束的2021年第一波租屋補貼預計補貼戶數是10萬戶，自5月中旬新冠肺炎本土疫情爆發後，許多民眾需要紓困，恰好遇上租金補貼開放申請，因此湧入大量申請案，初估將達到14萬戶。

內政部官員指出，這次租金補貼因為首度開放舊戶可自動展延，提早在7月就對舊戶展延資格進行審核，而且積極宣導民眾網上申辦，不要臨櫃辦理，超過九成的新申請戶都是在網上申請，省去不少人工輸入等流程，可望加速審核。

租金補貼經費是中央出七成、地方出三成，各縣市政府看到申請案暴增後，開始思考如何補貼更多戶數的租金，待相關資料完成統計後，中央與地方將會商擴增租金補貼戶數的規模。

先前內政部在推動居住正義的政策目標時，計劃2021年中讓租金補貼和社宅包租代管併軌。內政部次長花敬群表示，目前已推動兩者併軌，例如符合資格者可以申請補貼，同時社宅包租代管的房客也有租金折扣，民眾可自行比較，選擇對自己最有利方式申請。

(時報資訊)