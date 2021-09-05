銀行業者不但看好「928檔期」，也拚轉貸衝房貸業務量。市場上已出現銀行針對優質首購族或特定優質客戶，提高貸款成數的案例，成數最高可達八成五；也有銀行祭出限期申請「轉貸費用減免優惠」，大拉轉貸戶。

銀行業者表示，觀察8月中旬看屋人潮可發現，回流購屋潮真的回來了，隨著疫情微解封從3級降為2級，兆豐銀表示，8月中旬看屋人潮已陸續回流，尤其中古屋部分最為明顯；對於最新的房貸業務成交情況，兆豐銀最新統計數字顯示，雙北市新承作的房貸均量在1,000萬左右，倘若回推房價，大約成交房價在1,500至1,600萬元間，是近來新作房貸業務的大宗；若是中南部地區，新承作房貸均量在800萬元，成交房價約在1,000萬元左右。

兆豐銀主管表示，近期不論從客戶對房貸的詢問，或合作的房仲業者對近來看屋需求者的觀察都發現，有意願看屋的人氣，已從8月中旬開始回流，迄今兆豐銀房貸餘額超過3,900億元，快突破4,000億元。

值得注意的是，銀行業者觀察到房市買氣回籠的同時，看好即將來臨的「928檔期」帶動的房貸業務量，積極推動「轉貸」業務，更祭出高貸款成數大拉轉貸戶。也有提供高貸款成數的兆豐銀表示，民眾還是要多比較，以該行來說，貸款成數最高八成五，但對象僅限「優質首購族」，其他的客戶房貸成數最高仍以八成為限。

花旗銀行表示，針對符合條件的優質客戶提供1.31％起的各式優惠條件，即日起至10月底前申請的「轉貸費用減免優惠」活動，適合928檔期購屋、11月底前撥款的轉貸客戶，符合活動條件者最高可享費用減免高達2萬6千元，減免項目包括鑑價費、代償費、政府規費等。

(時報資訊)