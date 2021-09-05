反覆的疫情對供應鏈的衝擊持續發酵。新一波漲價潮燒向被動元件，鋁電業不僅下季度漲價勢在必行，全球第一大鋁電廠日商佳美工，已和客戶就2022年的新接單價格展開協商，漲幅上看一成，與此同時，對海外布局最積極的台灣紡織業者，也受海外封城停工事件頻傳，衝擊運作，尤其成衣廠和布廠影響最大，儒鴻、聚陽等大廠開始收斂營收預測，業者認為，就全年而言，第四季能否恢復正常運作相當的關鍵。

受此波疫情影響最明顯的科技者，當屬被動元件廠，由於鋁價持續衝高推升鋁箔價格，加上東南亞的疫情反覆，衝擊全球前二大鋁電廠超過4％的產能釋放，鋁電正在醞釀下一波漲價潮。對國內鋁電供應鏈凱美、金山電、立隆也產生連鎖反應，凱美受大馬廠停工影響，單月營收終止連五月創新高走勢，公司也示警，停工將影響9、10月營收。

佳美工之外，全球第二大廠鋁電廠尼吉康，目前僅維持60％人力運作，預估將影響全球約1％的鋁電產能，而大陸廣東東陽光8月發出的化成箔漲價通知，更被視為下一波漲價潮的引爆點。

業者表示，上半年由日、台鋁電廠掀起漲價潮，下半年恐由陸資大廠先起跑，8月中啟動陸資廠第一波調漲，漲幅達10％～15％，日、中、台三地業者先後調漲鋁電價格，漲價潮難擋。

布局海外的傳統產業中，則以紡織業受影響最大，甚至衝擊到紡纖供應鏈的運作，又以成衣及布廠最明顯。

相形之下，國內上中游原料廠反受惠東南亞供應鏈「缺料」，出現轉單效應。

儒鴻評估，來自越南因疫情的影響，對布類營收上看1.5億元，成衣約10億～12億元，不只8月營收表現受到干擾，原本全年營運「季季高」的預期，現修正為維持水準。

另一成衣大廠聚陽8月表現也呈現年減、月減，幅度各為11.6％、9.7％，聚陽也將全年營運從年初定的「非常樂觀」，修正成較保守的「相對很好」。

但國內上中游紡纖廠，卻是因供應鏈缺料的轉單、追加單，下半年營運呈現逆勢成長。化纖大廠新纖表示，目前新纖的化纖產品訂單可看到年底，成為下半年主要的營運成長動能。

(時報資訊)

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