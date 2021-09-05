加密通貨今夏火熱的漲勢並無冷卻跡象，比特幣3日漲破5.1萬美元關卡，創5月中旬來新高。分析師認為，比特幣已突破5萬美元的技術阻力，可望向上挑戰6萬美元大關。

投資人表示，比特幣上周五（3日）上漲，可能與數億美元比特幣選擇權合約到期有關。此外，因應美國聯準會（Fed）主席鮑爾在全球央行年會的偏鴿論調，大部分資產在鮑爾演說後隨即反應，比特幣直到上周才出現落後補漲行情。

根據加密貨幣數據供應商Coin Metrics資料，3日比特幣一度飆漲到51,026.24美元，觸及5月14日來最高點。在過去一個月，比特幣漲幅累計逾30％。

比特幣兩周前曾漲破5萬美元，之後微幅跌到此價位之下，但分析師說，此一以市值論的全球最大加密通貨，仍有上漲空間。

不只比特幣，其他加密通貨也同步齊漲。以太幣（Ethereum）勁漲5％來到4,025.75美元，是5月15日以來新高，首度跨過4,000美元門檻。至於Solana、萊特幣（Litecoin）、Avalanche等等，過去24小時漲幅皆超過10％。

比特幣看來已突破5萬美元的技術阻力。據諮詢機構Fundstrat Global Advisors所言，比特幣下一個阻力位在5.8萬美元。

加密通貨市場分析師范德·波普（Michael Van De Poppe）近來指出，比特幣一旦突破5.1萬美元價位，就有機會奔向5.8萬美元，甚至上看6萬美元。

有大型投資者似乎在大買比特幣。遞交證管會文件顯示，資深價值基金經理人米勒（Bill Miller）操盤的米勒機會信託基金（Miller Opportunity Trust），累積150萬股Grayscale比特幣信託基金，相當持有1,400枚比特幣，按最近價格計算價值7,000萬美元左右。

近來推升加密通貨價格的力量，還包括以太幣技術升級，再來就是名人信徒的加持。像推特執行長多爾西（Jack Dorsey）大舉投資加密通貨，意在打造相關的營收流。

(時報資訊)