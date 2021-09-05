時序將邁入第三季季底，作帳行情在9月底前成為影響股市的主要指標。市場專家表示，投信法人本季來在櫃買市場大幅加碼，搭配8月營收出現利多等基本面因素，包括創惟、晶宏、大田、茂達等13檔個股，有機會成為此波投信作帳的主力股。

上周以來，因美國聯準會（Fed）主席鮑爾重申鴿派立場，加上台積電宣布調漲代工價格等因素，讓外資陸續出現回補買盤，單周買超逾900億元，締造2005年年底以來新高紀錄，主要買超對象以聯電、中鋼、台積電、國泰金等權值股為主，進一步降低短線當沖客進場意願，籌碼逐漸穩定後，現階段已進入法人力拚第三季績效的時刻。

而本季以來，投信操盤呈現「賣集中、買櫃買」的趨勢，雖於集中市場賣超逾百億元，但也反手在櫃買市場加碼布局，累計買超金額134億元，創下2000年以來單季新高紀錄。

國泰證期經理蔡明翰表示，作帳與結帳取決於盤勢變化，以目前情勢來看，土洋法人都偏多操作，資金重回科技股懷抱，加上整體量能恢復正常，以及8月營收利多反應等因素，第三季作帳機會相當高，但外資與投信選股不盡相同，中小型股有望獲得投信的寵愛。

如以投信持股比例超過4％，且上周以來維持買超等條件篩選，計有創惟、晶宏、欣銓、高技、譜瑞-KY、博智、驊訊、茂達、昇佳電子、信驊、雍智科技、大田及凡甲等13檔中小型股。

高速傳輸IC業者創惟同時受到蘋果及非蘋陣營青睞，大啖訂單，下半年在客戶新品與漲價行情推升下，業績可望更上一層樓，公司自結7月獲利5,100萬元、每股盈餘（EPS）0.56元，年增逾六成。高速傳輸族群的祥碩、譜瑞-KY、創惟等個股，股價均創下歷史新高，尤其新世代USB 4題材發酵後，啟動了比價行情，創惟與譜瑞-KY分別獲投信買超3,209張與305張。

台新投顧副總黃文清指出，資金從航運股撤離後，確實出現了轉往中小型電子股的跡象，包括具有長線題材的車用電子、晶圓代工及蘋概股等，皆是季底投信作帳行情可多加留意的標的。

(時報資訊)

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