大陸《證券時報》用戶端4日報導，受到疫情和「雙減」政策等因素影響，大陸各類培訓機構（補習班）面臨巨大挑戰。在大陸西南各省知名英語培訓機構「愛貝斯」近日公告，公司實控人、總裁謝龍自8月27日帶著行李箱捲款約2億元（人民幣，下同，約合新台幣8.8億元）失聯，至今未找到，使得公司因家長退費及拖欠員工薪資問題被推上風口浪尖。

據報導，愛貝斯學員徐姓女家長說：「我們是8月28號接到通知的。那天愛貝斯的老師統一在學習群裡發布消息，說老師們有兩個多月沒有發工資，老闆已經捲款跑路了，大概涉及100多個校區，有5萬-6萬名學員，大概涉及的金額有2億左右。」

天眼查資訊顯示，四川愛貝斯教育諮詢集團有限公司2013年11月成立，股東共有兩名，其中謝龍持股95％，唐瑋翎持股5％。目前，愛貝斯旗下未註銷的子公司尚有22家，主要為分布在四川、雲南、貴州等地的分支機搆。

愛貝斯官網資訊顯示，2018年公司在讀學員達到2萬餘名，直營分校覆蓋四川所有地級城市；2019年直營校區突破80家，在讀學員突破5萬名，教職工達到2000人；而2020年，其直營校區達到100家。

8月28日，愛貝斯通過微信公眾號發布聲明稱，公司於27日下午4點後發現謝龍電話失聯，尋找未果後，於當日晚8點報案，經過警方多方調查排查，最後發現謝龍帶著行李箱開車離去，現暫時還未找到本人，總經理唐瑋翎至今未現身。

公告中還承認，愛貝斯員工工資確實存在到期未付的情況，愛貝斯危機由此進入公眾視野。 值得注意的是，就在該聲明發出前2天，8月26日，愛貝斯通過微信公眾號發布聲明稱，「部分使用者散播『愛貝斯跑路』等不實言論，給公司的聲譽和正常工作造成嚴重負面影響。愛貝斯目前經營正常，將於2021年8月28日正常上班復課。」

聲明還稱，愛貝斯受疫情和政策等因素影響，面臨巨大挑戰，但公司管理層將積極面對困難。公告發出短短兩天後，愛貝斯的危機被證實。 「愛貝斯在西南片區是規模比較大的一家，我家孩子在愛貝斯學習英語有幾年了，前兩年一切都比較規範，所以這次課程到期後，我們一次性繳了2年9800元費用，大概只學了半年，機構就跑路了。」徐女士表示。

徐女士介紹，今年7月，「雙減」政策發布後，她與愛貝斯學校的老師有過溝通，老師表示，除了上課時間會從周末調整至周內，沒有其他影響。此後，徐女士配合將孩子的上課時間進行調整，本學期課程原定從9月2日開始，但課程還沒開始，就得到實控人失聯的消息。

「『雙減』政策出來前後，他們還在大肆推廣一些價格非常低的課程，比如16800元包整個小學期間的培訓課程，吸引了很多家長報名。」徐女士表示。

「（出問題後）我們跟校區負責人溝通，對方表示他們對於實控人跑路也感到非常突然，也沒有意識到會出現這種問題，目前正積極配合警方和教育局處理該問題。他們向教育局提供了我們校區所有學員的剩餘課時、學費金額的資料。「徐女士說。

報導稱，今年「雙減」政策發布前，愛貝斯就已經開啟了業務轉型。7月1日，愛貝斯發布公告稱，為了順應國家政策和社會需求，公司全面布局素質教育業務板塊，並以此打造全新的課程體系，包括3-8歲幼少兒文化素養教育，戶外研學和營地培訓，家庭教育父母課堂等。

在跑路事件發生後，9月1日，愛貝斯再次發布情況說明指出，成都已成立由多個相關部門組成的工作專班，將從快從嚴開展查處工作。

報導指出，愛貝斯並非特例，近期已有多家教培機構出現破產、倒閉、跑路危機。

8月31日，成立於1994年的大型基礎教育培訓機構巨人教育公告，由於經營困難，秋季無法繼續向學員提供教學服務，由於多種原因，可能無法滿足家長的退費要求。

8月13日，主要從事留學諮詢業務的霍蘭德教育通過官方公眾號發布聲明稱，公司CEO Jake Hall於7月底隱瞞所有員工、老師、家長等舉家潛逃回英國後，通過視訊匆匆宣布破產，並拒絕對欠下的債款做任何解釋。

8月12日，華爾街英語在北京、上海、廣州等多地的學習中心突然關閉，此後傳來華爾街英語拖欠員工工資，公司即將破產等消息。

8月份以來，長沙一書閣、深圳PlayABC少兒英語等多家區域性培訓機構出現跑路或破產傳聞。

近日，學而思深圳某校區被曝出要求老師簽署「非全日制合同」，且合同掛名上海公司。有學而思老師質疑，此舉是為了方便公司後續隨時裁員。

(時報資訊)