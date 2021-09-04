本土疫情爆發衝擊內需，不過經濟成長率卻逆勢創高，顯示外熱內冷，政府不僅祭出振興券，也研擬軍公教調薪，讓內需產業看到了曙光。

勞動部長許銘春八月二十五日釋出基本工資調漲的正向訊息後，行政院長蘇貞昌二十六日即主動指示人事行政總處、主計總處、財政部、教育部等相關部會考量各項因素，研擬軍公教人員加薪事宜，並做為政府帶頭加薪的示範。

內需消費弱 外銷出口強

國內本土疫情在五月中旬大爆發，防疫警戒隨之調高至三級，在這期間，餐廳全面禁止內用，內需消費受到諸多限制，餐飲、百貨、旅宿等業者首當其衝，根據經濟部統計處公告的最新數據指出，餐飲、零售業七月營業額分別年減三八．八％及十．三％。儘管如此，國內經濟成長率卻逆勢創高，根據行政院主計總處八月份公告的最新經濟成長率預估值，上修二○二一年全年國內生產毛額（ＧＤＰ）成長率至五．八八％，較六月預測的五．四六％增加○．四二個百分點，寫下十一年來最佳表現，全年經濟表現「坐五望六」；顯示即便疫情衝擊內需經濟表現，全年民間消費實質成長率下修一．三九個百分點，為一．三六％，其中第二、第三季更雙雙落入負成長；不過製造業生產並未受到干擾，外銷出口動能強勁，推動國內經濟前景持續成長，預期二二年經濟成長率達三．六九％。

在物價部分，七月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增一．九五％，已逼近二％通膨警戒水位，成為近九年新高。而經濟成長率和消費者物價指數兩大指標，是調升基本工資最主要依據，隨國內經濟表現突出，加上物價居高不下，都成為提高基本工資理由。近日，相關院會終釋出訊息，明年軍公教薪資及勞工基本薪資有機會雙雙調漲，據悉，府院高層早在三、四月就討論軍公教調薪事宜，府院考量今年經濟表現及稅收狀況，原打算調薪五％，並待八月基本工資拍板後對外公布，不料，本土疫情在五月中旬爆發，基本工資審議委員會延後召開，軍公教調薪訊息也跟著順延。府院近日釋出訊息，考量紓困及振興預算大增，軍公教調薪幅度擬從原先的五％調整為三％，以軍公教調薪一％約增加七十億元來估算，所需經費約二○○億元。

不過，在明年正式調薪之前，目前經濟「外熱內冷」已是不爭的事實，搶救遭疫情重創的內需產業成為當務之急。為了刺激實體店面消費，去年七月中旬推出「振興三倍券」，支付一○○○元可兌換三○○○元，與三倍券有別，今年行政院祭出「振興五倍券」方案，民眾不需付一○○○元就能獲得五○○○元的五倍券，除此之外，各縣市政府也加碼推出地方特惠券，刺激內需成長力道。（全文未完）

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