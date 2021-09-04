以電視劇《還珠格格》小燕子一角紅遍兩岸三地的大陸女星趙薇，近年棄影從商而被封為「女版巴菲特」，遭封殺至今行蹤成謎，負面消息卻陸續流出，包括兩人因接收貪官黑錢起家，卻坐擁香港、新加坡、法國多棟的「億元級」莊園豪宅，都被外界逐一挖掘檢視。

1篇發自微信公號「i看見」的爆料文章近日在網路瘋傳，直指趙薇同時擁有港、星兩地的身分證或永久居民證，打臉之前她以微博曬出中國護照的大動作，也讓國籍問題再受質疑。

文章更一口氣點名趙薇夫妻名下的多處房產，更偏好1層1戶的夾層型海景房，在港豪宅多在2012年前後透過境外公司名義購入，甚至曾一口氣買下位在荃灣的3棟豪宅，合計豪砸1.53億港元（約新台幣5.4億元），而3棟豪宅中，目前僅1戶脫手，剩餘2棟看似尚未出脫，但境外公司的董事卻改由2名香港證券圈人士出任，似有躲避追查的意味在。

趙薇與先生黃有龍被指接收貪腐所得而一夜致富。（圖/微博)

同時，夫妻倆的新加坡資產也十分傲人，2010年前後先在星國東海岸買入1棟價值約3000萬港元（約新台幣1.07億元）的海景房，後又在豪宅區Ardmore Park入手1棟4房豪宅，同年9月底，再以已入籍星國的女兒名義，砸1.38億元人民幣（約新台幣5.9億元），在同一社區買下可俯瞰全景的頂樓豪宅，兼具避稅與贈與的雙重功能。

趙薇集郵式的囤房手法，同樣複製到歐洲，2011年以400萬歐元（約新台幣1.3億元）買下法國Chateau Monlot酒莊，酒莊占地7公頃，曾是法國國王路易十四的產業。

同時，統計至8月27日，趙薇與香港文化產業聯合總會、家全七福酒家等17家公司均有關聯，而其夫黃有龍在2017年時，名下在港設立27家公司，還不包括在開曼、百慕達、英屬維爾京群島等避稅天堂設立的公司，雖已較高峰期的69家縮水不少，但家數之多仍相當驚人。

另有爆料指出，前深圳市長許宗衡任內斂財超過20億元人民幣（約新台幣85.6億元），而許被判死後，尚有19億元人民幣（約新台幣81.3億元）流向不明，據傳就是落入曾任許宗衡司機的黃有龍手中。

有了「第一桶金」的黃有龍，2014年入股阿里影業成第2大股東，跟阿里巴巴創辦人馬雲結為莫逆，而據2019年胡潤全球富豪榜統計，趙薇夫妻的身家高達45億人民幣（約新台幣193億元）。

只是，曾公開表態「想做生意、變大富翁」的趙薇，隨現在因馬雲而被徹底「拉黑」，從此再難翻身，恐怕也是她決心經商時始料未及的。

(時報資訊)