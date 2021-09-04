外媒早前引述消息人士透露，北京市政府向相關主管部門提議，由一些擁有北京市國資背景的公司入股滴滴出行，以獲取對滴滴的控制權。滴滴出行4日在官方微博發文表示，目前正積極全面配合網路安全審查，關於北京市政府協調有關企業入股滴滴的傳言為不實消息。

信報報導，滴滴自6月底赴美上市後，隨即面臨連串監管風暴。大陸網信辦等部門已對其開展網路安全審查，監管部門並考慮祭出包括罰款、暫停部分營運等懲罰措施，甚至迫使其在美國退市，但不清楚有關方案將如何執行。消息人士透露，要求滴滴退市或私有化等建議仍在考慮中，有待中央拍板。

報導指出，大陸官方對滴滴的整治方向，是要加強控制這間坐擁數以億計用戶數據的科技巨頭。滴滴平台每日取得大量用戶數據，關乎經濟及社會穩定。

(時報資訊)