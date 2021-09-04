四年一度的「2021東京奧運會」已於日前圓滿落幕，台灣選手表現優異，合計共取得12面奧運獎牌，包括：2面金牌、4面銀牌及6面銅牌，可說是台灣在奧運史上最亮眼的成績；小編也在這裡歡迎台灣健兒們凱旋回國，感謝他們帶給我們很不同感受的奧運賽事！

除了台灣選手的優異表現外，另外小編特別關注本屆奧運年紀最小的冠軍獲得者、中國14歲跳水小將全紅嬋，在她成名背後的辛酸血淚史，經由各媒體的大肆報導，一句「想要賺錢給媽媽治病……」道出了當初投入跳水的初衷，她的樸實和孝順，一時之間在網路論壇上引爆熱議，讓人感到心酸也很感動。

試想一下，14歲的童年時光大多是無憂無慮的，在全紅嬋的身上，盡是現實生活的真實寫照，說實話，小編心裡還滿不捨的……；本周小花平台《專題報導》以全紅嬋14歲年紀為題，從保險角度切入，帶領讀者一起來關心：今天，全世界出生率急遽下降，每個孩子都是父母心中的寶貝，有關兒童保障規劃尤其不能少！

全球出生率正在下降〜與新冠肺炎疫情有直接關係！

一篇標題名為《小寶貝，再見了！全球出生率正在下降》的外媒文章，光是這個標題，看得令人心驚膽戰，卻也真實道出了世界各國面臨的共同挑戰：出生率下降、老齡化加劇。

根據最近的人口普查顯示，素來是全球人口大國的中國、美國、印度及日本等國家的出生率正在逐年下降中，為緩解這一危機，中國於今（110）年5月時宣布實施「3孩」政策，希望藉此鼓勵中國人民多生育，以緩解社會高齡化、勞動力匱乏的人口危機。

除了中國外，其他像是美國出生率已連續6年下降，目前美國的出生率為1.6；至於全球第2大人口國家印度的出生率為2.1，也被列入低生育率國家，更不用說向來是世界上出生率最低國家的日本，今年新生兒人口數快要跌破80萬人，恐創下55年來最大跌幅。

說到世界各國都正面臨的人口危機難題，說到底還是與蔓延全球的新冠肺炎疫情脫不了干係，其中，影響最大的莫過於因為疫情引發嚴重的經濟擔憂，在美國就間接影響新生兒數將減少多達30萬……。不過，隨著疫苗廣泛施打，有人認為這將有助於催生嬰兒潮，但事實上真是如此嗎？

對此，根據一項統計分析推論，一旦疫苗廣泛施打後，加上政府陸續取消日常活動的限令，或許可能出現「迷你嬰兒潮」現象；只是即便如此，這一波為數不多的嬰兒潮，也不太可能完全抵擋得住全球人口下降的趨勢，因為按照過往經驗值來看，當一對夫婦決定要晚生孩子時，往往決定不生育的機率大增。

(時報資訊)