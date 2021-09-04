我國本土疫情近期逐漸趨緩，全國防疫警戒已降至二級，但各行各業受疫情衝擊嚴重，截至8月16日勞動部發布統計顯示，實施無薪假增至4702家，共5萬7781人，家數和人數皆是自去年爆發新冠肺炎疫情以來的新高。對此，立法院法制局建議，除相關主管機關加強實施無薪假單位查察及五倍券等振興措施外，希望政府持續祭出振興券等刺激內需方案，使內需型產業逐漸復甦，以降低無薪假人數。

依據勞動部統計，截至8月16日實施無薪假有4702家業者，共5萬7781名勞工受影響，這次無薪假人數最多的行業是住宿及餐飲業，其次是以旅行社為主的支援服務業，第三名則是批發及零售業。學者預估，內需型產業要到明年初才能完全恢復。

對此，立法院法制局最新報告指出，全台防疫警戒雖然降至二級，餐廳陸續開放內用，但民眾仍自我管理，內需產業回復力道弱，短期內似較難出現報復性消費，政府除因應疫情提供勞工和雇主的相關補助措施，例如勞工紓困貸款、薪資及營運補貼等，應該持續擴大內需型產業振興措施。

行政院規畫10月上旬推出五倍券及各部會振興加碼券措施，立法院法制局認為，政府應該持續祭出振興券等刺激內需方案，使內需型產業逐漸復甦，以降低無薪假人數。

另外，受疫情影響產業，依規定經勞雇雙方協商同意，得以暫時縮減工作時間，但雇主不得片面決定實施無薪假，實際上卻有不少業者以疫情為藉口，趁機實施無薪假，因而產生勞資爭議。

立法院法制局表示，若雇主未與勞工協商同意即片面實施無薪假，勞工因雇主違反勞動契約致損害權益者，得依勞動基準法第14條規定終止勞動契約，並請求資遣費；主管機關對於事業單位實施無薪假情形，應主動加強查察，以保障勞工權益。

(時報資訊)