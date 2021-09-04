中國人民銀行副行長陳雨露4日在2021中國國際金融年度論壇表示，大陸資本市場雙向開放在持續擴大，外資金融機構正有序積極進入大陸市場。2021年上半年，境外投資者增持包括股票、債券、存貸款在內的境內人民幣資產共計人民幣（下同）1.27兆元，顯示大陸金融市場的巨大吸引力。
陳雨露指出，2018年以來大陸共批准外資赴陸設立100多家各類銀行保險業機構，10家外資控股的證券基金管理期貨公司，以及6家外資企業徵信評級支付清算機構。
陳雨露表示，目前大陸金融機構和市場准入方面的開放工作幾近完成，但監管政策仍有優化的空間。負面清單是既有利於高水準開放，又有利於風險防控的模式，下一步將繼續完善准入前國民待遇+負面清單的管理制度，充分發揮負面清單模式對開放的積極作用。
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