大陸官媒《法治日報》4日報導，從陰陽合同到摳圖演戲、從炒CP到刷流量、從虛報身高到學歷造假，法界人士指出，近年來娛樂圈的造假行為層出不窮，影響惡劣，不僅造成觀眾和粉絲財產和精神上損害，嚴重影響青少年價值觀，也不利於整個行業良性發展，必須強化整治，加大處罰力度，淨化行業環境。

報導稱，7月21日，說唱歌手「孩子王」曬出自己為河南捐款1.8萬元（人民幣，下同）的截圖，但網友查詢結果顯示，他實際捐款金額為100元。隨後，「孩子王」為自己捐款P圖道歉，並稱已補捐。捐款造假只是娛樂圈造假的一個縮影。

報導表示，「買一百張專輯不就是一支口紅的錢嘛」「如果是真愛，你會連一支口紅的錢都不願意出嗎」「買一兩張你和路人有什麼區別」……陸媒近日臥底「飯圈」（粉絲圈）時，經常在粉絲群裡看到類似這樣的話。

原來，這是「粉頭」（粉絲群管理人員）正在鼓動粉絲們買明星新發的數位專輯，打算合力把銷量刷到熱銷榜單前列。

點擊多款音樂軟體進入數位專輯庫看到，各明星的數位專輯（含一首或多首歌曲），一張少則3、4元，多則幾十元，而數位專輯的暢銷和排行榜一目了然，排行榜既有當日的、一周的，也有一月、一季的，代表著專輯的受歡迎程度。一些網路平台還會給專輯買得多的消費者頭像掛件、專屬名牌等獎勵。

買一次就要花費上千元，在以年輕人甚至學生為主的「飯圈」中，這是一筆不小的開支。但很多粉絲一次購買幾十張、幾百張甚至更多，並把購買記錄截圖貼到粉絲群，下面是一堆點讚。

去年，某頂流明星的單曲3天銷量就破億，立即登上當年全球單曲暢銷榜，但其「超話」中充斥著大量鼓吹刷榜刷量的言論，人均購買量也出現異常；在一數位專輯榜單上，有帳號重複購買多達32萬次，消費近百萬元。

四川省法學會法治文化研究會理事郭小明認為：「長此以往，實力、唱功不再是上榜的理由，人們只會看流量和人氣，大家不再為高品質的音樂買單，而是為明星買單。」

除了音樂專輯的銷量外，明星的各類商業活動中還充斥著刷流量問題。

微博、抖音粉絲均超千萬人的小瀋陽在為某白酒進行帶貨時，當晚90萬人觀看，僅20多人下單，第二天還退貨16單；12場帶貨直播場均總PV（流覽量）171萬的葉一茜，在近百萬人的直播間，200多元的茶具賣出總金額不到2000元。

2020年11月20日，中國消費者協會發布《「雙11」消費維權輿情分析報告》顯示，明星直播帶貨存在刷單、售假、頻「翻車」等問題，「汪涵直播帶貨翻車疑雲」等被列入典型案例。

2018年，蔡徐坤發布的一條宣傳新歌視訊的微博，竟獲得超億次轉發，而當時微博總用戶數為3.37億。即便當下，一些明星不論在微博上發布什麼內容，哪怕是深夜發微博，也能在短短幾分鐘內實現「轉評讚」以百萬計，而大量留言都十分雷同。

郭小明指出，資料、流量造假，違背誠信原則，欺騙了社會公眾。如果通過資料造假騙取相關合作，一方面合作方可追究締約過失責任或要求撤銷合同；另一方面還可能涉嫌詐騙犯罪，如果使用技術手段進行資料造假，則涉嫌提供侵入電腦資訊系統程式罪。

說到明星造假，上海恒衍達律師事務所律師王豔輝注意到，明星學歷造假較為普遍，有的讀了名校的培訓班、夜大、總裁班、自修班等，就宣稱自己為名校畢業；有的買了個國外虛假大學文憑，就自稱在國外大學深造過；有的乾脆偽造高校學歷。

「學歷造假不僅會被錄入個人徵信系統，還有可能觸犯《刑法》中偽造、變造、買賣國家機關公文、證件、印章罪的有關規定。」王豔輝說，如果簽訂合同時存在學歷造假行為，則違反了《勞動合同法》規定。

王豔輝說，一些明星會通過故意曝光、安排人跟拍等方式，以個人私生活來製造話題進行炒作，令人反感；還有的明星藉助造假的身材長相宣傳某些產品，則可能涉嫌虛假宣傳，需要承擔相應的法律後果。

王豔輝稱，除了陰陽合同，「找人代筆或抄襲劇本、歌曲是近年來明星造假的重災區，這些行為涉嫌侵犯他人智慧財產權，情節嚴重的還可能構成犯罪。」

郭小明說，還有明星或藉助其粉絲通過惡意舉報等方式抹黑其他明星，這可能構成名譽侵權，需承擔賠禮道歉、賠償損失等民事責任；如果涉及侮辱、誹謗，輕則治安拘留，重則追究刑事責任。

王豔輝說，消除娛樂圈造假亂象，首先得整治流量造假行為，使流量和資本不能夠成為左右文娛產業的絕對因素。同時，要加強宣傳教育。

(時報資訊)