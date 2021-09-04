在台灣南方約2千公里的海上，一座被白色沙灘與珊瑚礁包圍的翠綠島嶼，當地碧海藍天的寧靜環境，不只是保育類的海龜喜歡，更被開發商視為奇貨可居的度假飯店寶地。

這個四平方公里觀光小島

綠能發電、食材自給自足

在原本開發商的規畫案中，這塊僅約4平方公里內的土地上，曾一口氣就塞進多達10棟飯店；為了方便全球旅客造訪，還硬擠進一條跑道與機場設施，賣家還不忘向客戶強調：「買這座島很划算，因為可以蓋10棟飯店，你很快就能回本賺錢。」

但誰會想到，一家首度跨足飯店事業的台資企業出手買下小島約一半土地後，卻認為過度開發，只會淪為價格競爭的輸家，它反而改用減碳的ESG思維，打算運用最新的「藍碳」（見小辭典）概念，打造零碳島來創造競爭門檻。

它，就是今年剛滿40歲的台灣房仲業龍頭信義房屋，而這座小島，就是信義2019年斥資約10億元買地、位於馬來西亞第2大州沙巴外海的環灘島。

「也許（原方案）會更快更好，但跟我們的想法不一樣，所以我們放棄做跑道那些。」信義房屋創辦人周俊吉接受商周專訪時說。

他透露，信義房屋想把這座小島，變成淨零碳排、永續生活實驗的最新基地，隨著疫情暫緩後，近期已經派員搭機進駐環灘島，準備啟動計畫。

未來，不僅飯店棟數會大幅縮減到只有兩家，跑道與機場也已經被取消，原地改種樹木；對外交通，將捨棄空運，由海運來支援；電力將會採取包含太陽能在內使用多元再生能源供應，水源由自有的地下水供應；至於食物，透過類似在太陽能板下建菜園與雞舍等循環經濟，讓蔬菜、雞蛋等自給自足。

最後，實在不得不排放的碳，則發揮當地既有的濕地、珊瑚等的固碳能力，發展藍碳生態圈來補強取得平衡，並會設置海龜保育中心等設施。

為何信義房屋不在台灣實驗？原因是土地成本過高，因此它先在這小島實驗成功模式，其後，將相關生態經驗與技術帶回台灣應用。

相較於高排碳的製造業，有政府與環保法規帶來的龐大減碳壓力，房仲業其實是沒人要求的低排碳服務業，全球幾乎沒看過業者以拚減碳做核心競爭力。

既然沒有外在壓力，信義房屋為何要自動自發拚減碳？

把環境列重要關係人

九年前開始減少紙本派報

關鍵在創業初心。「我們都希望我們的存在，讓關係人更好。」周俊吉說。

所謂的關係人，創業早期就包含環境，與客人、同仁、公司股東、社會，同為5大利害關係人，之後隨著社會對環境重視，才在國外也找不到可學習的房仲減碳經驗之下，無中生有的開始房仲業減碳的創新之旅。

近年的一大改革，就是在2012年，將行之有年的最高決策單位──全面品質管理會議（TQM），改制成全面倫理管理委員會（TEM），而所謂倫理管理的一大原則，就是所有決策都必須符合5大利害關係人利益才行。

然而，新政策一上路卻是跌跌撞撞，內部衝突不斷，第一線負責提案與落實減碳政策的策略暨研發中心執行經理陳丹妮，印象深刻的兩大衝突提案，就是要求店面的紙本派報減量，和讓業務員們從西裝改穿Polo衫。

「我們被同事笑，幹嘛做這麼麻煩的事情？每年一次找大家去淨灘就好，為什麼非要沒事找事？」陳丹妮說。

原來，當年這團隊根據碳足跡的數據追蹤分析，從公司總部改造起，一路追到房仲門市，發現一大碳足跡來源，就出在經常塞爆客戶信箱的紙本派報上，減量勢在必行。

問題是，這個提案會造成派報供應商的損失，不符合全面倫理委員會兼顧5大利害關係人的原則，且當時各大房仲業根深蒂固的觀念，認為紙本派報，不只是新人摸熟社區必經歷程，也是讓陌生客戶認識自家業的關鍵門路。因此第一時間，就算信義房屋在台灣採取全直營模式，仍無法獲得全面支持，一度無法落實。

但周俊吉認為，當時紙本派報因時代變遷，已不受消費者歡迎，就算信義一家房仲業者繼續力挺派報業者，他們依舊必須轉型才能求生，並非是信義造成該產業問題，一個對的政策，不能就這樣不做，因此在一個「我們要看方向是不是對的，它（派報商）就是要找新的轉型出路」共識下，讓該案取得最高決策小組的支持。

但是，頭動不代表身體就會跟著動，尤其當時正處於2016年房地合一稅打房，全台房市交易量創下史上最低、僅24萬5千戶的景氣谷底，因此第一線的業務單位有一定抗性。

但陳丹妮不強迫，反而先用「應該有更有效率的方式可以取代紙本派報」說服行銷部支持，當時的行銷部已經看到數位行銷崛起的新趨勢，也正苦無說服業務部使用新工具的動力，兩部門一拍即合。

行銷部參考陳丹妮團隊靠碳足跡精準找到減碳做法的模式，再找來資訊部串聯，靠顧客的大數據分析，找到比派報更精準的物件推薦方式，然後一家家說服業績落後的店長嘗試使用，結果多數試用分店業績提高，就願意配合減少紙本派報量，用更有效的工具替代無效工具，店面的紙本派報量很快就減少超過一半以上。

接下來，他們決定解決分店冷氣用量過大的問題。

說服業務員脫掉西裝

穿Polo衫帶動冷氣升溫減碳

信義房屋的減碳團隊當時分析發現，當極端氣候變遷讓夏天變得又熱又長時，業務員穿著西裝在外東奔西跑，回到店內已汗如雨下，導致定溫26度以上的冷氣減碳要求，顯得不合人性，始終成效不彰；既然如此，何不脫掉西裝？因此減碳團隊建議，解除衣禁，增加穿Polo衫的新選項，藉此減少碳排放。

這次符合5大利害關係人利益，但推動卻仍然不順利。因為對所有房仲業務來說，過去有「牽猴仔」（台語意指收取佣金的中間商人）負面印象，為了強化專業形象，穿西裝是必不可少的關鍵利器，所以在景氣最谷底的時刻，甚至有同業刻意將西裝改為更合身剪裁的韓版造型，就是企圖展現「這能讓顧客知道房仲也跟得上流行」來爭取消費者的認同，這也難怪信義業務員不願意放棄西裝。

因此，2013年首度推行夏季制服以短袖Polo衫取代西裝領帶政策時，一度成果不如預期，無法有效降低分店冷氣使用習慣；但減碳團隊不放棄，2017年再推出更透氣材質產品，增加舒適感，並用簡潔的新服裝設計，讓同仁相信穿Polo衫不只能兼顧專業感，還能增加親切感。而且該政策上路4年，也未影響店面來客量，因此終於在多數同仁都願意響應下，成功帶動冷氣升溫減碳。

在「哪個碳足跡相對高，就優先想辦法找解方一個一個解決」原則下，過去10年間，信義房屋已創造人均用電碳足跡逾5成減幅。更在去年透過購買來自彰濱與台中風力發電計畫的Gold Standard合格碳額度進行碳抵換，如今有17家碳中和門市，每年可以減碳超過20萬公斤。今年的最新進展就是開始沙巴的零碳島計畫。

回收期長又可能失敗

周俊吉仍選擇創新貢獻社會

事實上，不只信義房屋，包含開始種樹造林的台灣房屋等，已有越來越多的房仲業者主動響應減碳。但業者分析，由於多數房仲品牌都採取加盟店的經營模式，對分店只有建議權，缺乏強制性規範，相較之下信義房屋因為在台全直營店，是推動減碳的強度、速度與全面性能大幅領先的一大關鍵。

此外，回到零碳島的飯店開發案，同業也指出，包含綠電比傳統電成本還高等原因，零碳島的開發計畫，不只投資金額高，回收期拉長，在全球都還無成功模式可參考下，失敗風險也會比別人更高。

對此，周俊吉不諱言，零碳島的理念，確實讓「飯店的投資成本，將比買地的成本還要高，」也承認這樣的創新實驗存在失敗的風險。但做與不做，其實都存在風險，就同國際管理大師麥克‧波特（Michael E. Porter）「不敗的競爭優勢」所言，一個是要差異化，一個是低成本，你不創新，就是大家都做一樣的事情，最後會碰到「再怎麼低工資，也要符合最低工資」的下限，就走進死胡同了。

可是去做創新差異化，你做的事情跟別人不一樣，就可能產生被社會認可的價值，又能推動社會進步。

例如，信義房屋在1990年，台灣股市大跌一萬點的景氣最谷底時，周俊吉卻堅持，寧可讓自家業務員比別人晚一個禮拜開始賣房子，也要拚不動產說明書的創新做法，讓該公司因為願意提供公開透明的訊息，不僅業績逆勢成長5成；其後又首推成屋履約保證等創新，獲得消費者支持，一路成為產業龍頭。

所以他認為，企業存續只有賺錢，不算成功，還必須對社會有貢獻才行。

「對，你創新，你可能會失敗，假使說（不創新），你存在卻沒有貢獻，那是不是才是真正的失敗？」周俊吉說。

(時報資訊)

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