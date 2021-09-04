在疫情的低利率環境推動下，購屋買氣熱絡，今年亞洲地區房價持續攀升，甚至出現房市過熱，有房產經紀透露，買家之間的競爭非常激烈，競價的過程甚至開出遠超市場估值的驚人天價，「甚至連房都不看，僅粗略看房屋外觀跟導覽影片，就直接現金一次付清」。

《CNBC》先前報導，比較亞太地區新加坡、首爾、雪梨和台北的房價中位數，其中亞洲金融中心新加坡為房產最昂貴的地方，富裕中心1、2房售價位約為103萬美元（約新台幣2884萬元），3、4房的售價約為250萬美元（約新台幣7000萬元）。

而其他依序下來則以首爾次之、雪梨居中、台北最末，在衡量4城之中，在台灣人眼中高房價的台灣反而成價格最實惠的亞太城市，1、2房的中位價為47.35萬美元（約新台幣1325.8萬元）、3房與4房的中位數為97.7萬美元（約新台幣2735.6萬元）。

萊坊（Knight Frank）亞太區住宅主管Vctoric Garrett表示，亞太地區6月房價年增幅達6.4%，創下4年以來最高增幅。

購屋潮引起激烈的競價，買家的搶購潮屢屢開出遠超市場估值的天價，JLL資本市場研究和戰略部門全球總監Sean Coghlan指出，潛在買家遠高於賣家，促使競價更加激烈，並推升房價不停走高。

新加坡一名房地產經紀人更形容房市就像打了「類固醇」，房屋仲介商PropertyLimBrothers的Kenneth Tan指出，有些買家甚至根本不看房，僅看幾眼房屋外觀和導覽影片，就直接現金一次付清，且這種情況並不罕見，約10個買家就有3個是如此。

Tan表示，競價非常激烈，一旦賣價掛售後，當即就有人捧現金，且支付比原估220萬美元的價位再高出約60萬美元，全額現金買房的比例也在攀升，通常是在400萬至800萬新加坡幣。

(時報資訊)