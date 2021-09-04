中國外交部部長助理吳江浩與阿富汗塔利班駐杜哈政治辦事處副主任哈納菲2日通電話，雙方就阿富汗形勢和共同關心的問題交換了意見。塔利班方面稱，中國倡導的「一帶一路」合作有利於阿和本地區發展繁榮，阿富汗希望繼續積極支持和參與。

據中國外交部官網消息，吳江浩表示，阿富汗形勢已經發生根本性變化，阿前途命運重新掌握在阿人民手中。中阿友誼歷經千年，中國一貫尊重阿富汗主權獨立和領土完整，奉行面向全體阿富汗人民的友好政策。希望阿盡快實現和平穩定，重建美好家園。

哈納菲表示，中國是阿富汗值得信賴的朋友。阿富汗塔利班願繼續致力於發展阿中友好關係，決不允許任何勢力利用阿領土威脅中國利益，將採取有效措施，確保在阿中國機構和人員安全。中國倡導的「一帶一路」合作有利於阿和本地區發展繁榮，阿富汗希望繼續積極支持和參與。

此外，塔利班發言人穆賈希德2日在義大利《共和國報》2日刊出的訪問中，聲稱塔利班對中國的「一帶一路」項目很感興趣，還說：「中國仍是我們走向全球市場的通行證」。

穆賈希德表示，「中國是我們最重要的夥伴，對我們來說這是一個根本的且不尋常的機會，因為中國願意投資，重建我們的國家。」 他還補充說，塔利班對「一帶一路」項目很感興趣。

報導稱，最近數周來，阿富汗的混亂局勢以及塔利班重掌權力導致西方國家大幅減少了對該國的援助資金。穆賈希德表示，塔利班希望在中國的幫助下重建阿富汗的經濟。他說，阿富汗有豐富的銅礦資源，在中國參與下，可重新投產、進行現代化改造。

此外，中方目前仍然保持著駐阿富汗喀布爾使館的正常運作，這是否意味著中方對塔利班政權的承認？

中國外交部發言人汪文斌3日在例行記者會中回應，中國駐阿使館是中阿交往的重要管道，目前使館正常運作。中方真誠希望阿富汗各方順應本國人民的迫切願望和國際社會的普遍期待，構建開放包容的政治架構，奉行溫和穩健的內外政策，和各類恐怖組織徹底切割，和世界各國特別是周邊國家友好相處。目前阿富汗新政府尚待成立，中方正密切關注和觀察。

(時報資訊)