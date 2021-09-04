阿富汗塔利班重新執政，儘管外界看壞「阿富汗伊斯蘭酋長國」的未來，但內政似已慢慢步上軌道。最大航空公司阿里亞納阿富汗航空3日恢復往返喀布爾和北部巴赫省首府馬薩里沙利夫的航班。此外，世界最大的外匯金融機構「西聯匯款」，以及全球重要匯款服務公司「速匯金」2日也宣布，即日起恢復對阿富汗的電匯服務。部分停擺的交通與金融恢復後，讓經濟崩潰迫在眉睫的阿富汗暫能喘口氣。

喀布爾機場3日恢復國內航班，至於國際航班，則還需要一些日子才會復航。聯合國也宣布恢復在阿富汗的人道航班，由巴基斯坦最大城伊斯蘭城往返阿富汗馬薩里沙利夫及南部堪達哈，讓160個人道組織繼續在阿富汗各省進行援助工作。

匯款對阿富汗也至關重要。美國點頭後，西聯匯款與速匯金宣布2日起恢復對阿富汗個人匯款，其中西聯匯款表示，3-17日將免收轉帳費。據世界銀行統計，2020年海外匯回阿富汗金額近7.89 億美元，約占阿富汗198億美元GDP4％。

不過美國財政部表示，尚未考慮放寬對塔利班制裁，也無計畫為總值數十億美元阿富汗黃金、投資及外匯儲備解凍。

至於備受打壓的女權，美國有線電視新聞網（CNN）報導，有些阿富汗家庭為了能夠逃離阿富汗，不惜花數千美元收買有資格離境的阿富汗男子，強迫自家女眷和他們假結婚。駐阿聯酋的美國外交人員已向簽證中心工作人員提供指引，切實核實這些難民是否是假結婚或人口走私的受害人。

不過在西部赫拉特省，50名女性2日挑戰塔利班極限，上街抗議還與塔利班警衛對峙，爭取女性工作和受教育的權利。

(時報資訊)