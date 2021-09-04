現代人百無禁忌，特別是面對高房價，不少人選擇在法拍巿場撿便宜，不過，依據內政部2020年法院拍定成屋平均價格資料，與實價登錄均價比較，六都中，民眾最難撿到便宜的不是天龍國台北巿，而是有科技大廠支撐需求的台南巿。

依據內政部法拍成屋均價與實價登錄同年度均價相比，高雄市法拍均價僅9.0萬元，為實價均價的58％，相當於市價6折，法拍價與市價相差第二多者，為台北市73.2％，約市價7折，新北市、桃園市、台中市則都在8折以上，法拍價格與市價相差最少的是台南市，法拍均價12萬與實價均價差約1成，相當於市價打9折。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，區域房市熱絡、或有條件優越的法拍物件，買方搶標也容易拉高拍定價，然而條件不理想或規模太大的物件往往至第三拍，有機會出現破盤價，才能吸引投標。

高雄市近年價格攀升幅度不如其他五都高，一般市場的價格尚在買方可接受範圍，去年法拍移轉量減少，法拍物件熱度不如過去高，反而更容易出現低價。

台北市好物件多數已在成屋市場去化，法拍案多屬於有難度的個案，因此產生利差。反觀台南市除因基期低，加上科技園區等議題房市大好，一般個案價格揚升，促使買方轉進法拍市場，惟價格競逐激烈下，推升拍定價，也讓法拍價格和市價相去不遠的狀況。

但想到法拍巿場搶便宜的民眾，也須留心，進法拍巿場競標有一定門檻，如不能看屋，須從查封筆錄或實地查訪了解大致狀況；第二需高額保證金，最後是貸款較一般房貸困難，得標後7日內就須繳清尾款，民眾想標購，最好先找到願意代墊尾款的銀行。

(時報資訊)