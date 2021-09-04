2020年，新冠肺炎疫情席捲全球，台灣在這一波災難中，脫穎而出，帶動產業移轉、人才回流、資金返巢，也帶動台灣一波房地產熱潮。

這一波漲勢中，來自北、中、南城市都會的科學園區、傳統產業，從工業地產的需求，到套房租賃、零售店面，接踵而來首購、換屋，都展現難得的紮實榮景，其中又以固有的科技重鎮，「新竹科學園區」率先帶動，而離雙北最近的桃園市，生產產值高達2.9兆，近年來在政府利多加持、重大建設的背景下，同樣強勢起飛，讓桃竹成為台灣這波崛起的「大紅點」！

何謂「紅點」！據本世紀最大型的全球長壽人口普查「藍點調查」（Blue Zones）研究發現，世界上只有五個藍區，百歲人瑞特別密集，即如同一國家的居民，大家的生活條件差不多，出現百歲人瑞的比例也會接近；把藍點理論普查方式，套用在後疫情新時代上，驚人的發現是，全台重要的商業區域都在「紅點商圈」！

在歸納紅點商圈時，赫然發現購置不動產的產業與環境條件因素，桃園航空城具有韓國仁川機場的未來腹地優勢；桃園捷運或桃園與新竹高鐵交通線上，與日本的工作性質雷同，一日城心通勤；龍潭、新竹竹北一帶，綠覆率高的自然環境，如同加拿大、溫哥華環境宜人優勢，這些環境因素造就了人們購屋的需求，2020年起所創造的移居潮，完全仿照國外的生活圈模式，桃園及新竹儼然成為迷你世界村，雙北桃竹形成一個大都會。

台灣這一波產業、城市發展的移轉，如何掌握機會，買好，還要保值，甚至增值，將是重要轉機。

房價最好的狀態還是穩定發展，對年輕一代房價過高的問題，透過交通便利、產業移轉，都可以有更多就業、居住的選擇，例如：在桃園不是只有1000萬三房兩廳的新大樓，還有很多舊商圈生活便利的老公寓、小套房，一樣可以撐起一個幸福美滿的家宅。

近年來「馬拉松產品」當道，只要建設多、人氣旺、商機穩的衛星城市或新興重劃區，包括：林口新市鎮、桃園高鐵重劃區、新竹關埔重劃區等，除基礎建設，產業園區就業支撐，整體規畫完整，人們不再非要於都會區尋找工作機會，而是返鄉就業，人口移入數和房價需求，更甚精華區。

如你只有一桶金可以選擇：先求有再求好、先由遠再而近、先由小再求大、先由舊再而新，不用太在意目前自住房子一時的漲跌，循序漸進，一樣可以存下退休財富，人生圓夢 !

(時報資訊)