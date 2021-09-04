台商回流，擴大在台投資，中部為台商大本營，辦公等商用不動產供給與需求量都向上攀升，六都中，以台中市上半年辦公類開發面積增加最多，達11.5萬坪，較去年同期成長近500％。與巿場做出隔區的七期豪辦「聯聚中雍大廈」年初再傳破億紀錄，總成交價高達1億5798萬，每坪成交價上看67萬，由此可見中部企業主對疫後市場的高度信心。

根據八月最新統計，經濟部所提出的「投資台灣三大方案」申請案件，以台中市最多，位居全國第一，合計達201件，占全國20.81％，總投資金額約2242億元，其中台商回台投資案達50家，總投資金額占1514億，占總投資額67.5％，可見台中為這波台商回潮中，受惠最多的縣市。

聯聚總經理王于娟表示，目前經濟成長表現亮眼，台商回流，讓好地段的七期辦公產品表現亮眼。

「聯聚中雍大廈」與一般辦公產品不同，王于娟指出，入駐聯聚建案的企業主與豪宅住戶，大多因認同其核心理念，自然而然地達到聚集效應，例如「聯聚中雍大廈」替企業主精算出「最舒適辦公環境」，與企業主達成協議，每層450坪，員工人數以72人為上限，認同此協議的入駐企業，不僅需要具備相應的經濟實力，對企業文化與員工福利的重視可想而知，這樣的空間規畫，在後疫情時代，也格外受到企業買家認同。

「聯聚中雍大廈」吸引企業大佬買單有幾個主要原因。首先是產品定位明確，為中部地區第一地標建築，座落於全台營業額最高的百貨公司，新光三越與大遠百之間，七期之眼黃金地段，樓高居中台灣之冠。

其二是中部房市有一獨特現象，特別重視建設公司品牌，聯聚建設在全台豪宅客、企業主間口碑佳。聯聚產品規畫美感不在話下，且每棟建築設計理念更是別具巧思。如「聯聚中雍大廈」門口高達6.8公尺的巨人雕塑名為「行」，是聯聚對台商精神的尊崇與致敬。

受到全球寬鬆貨幣政策的影響，銀行紛紛祭出低利率，甚至是負利率，讓投資人需為手中現金尋求合適投資管道。頂級豪辦產品，因具有獨特性，不只抗通膨具升值潛力，對中部龍頭企業來說，也滿足其實用性需求，以長期布局來看，對企業主來說是筆划算投資。

(時報資訊)