受到疫情影響，台中今年上半年新案皆延後至下半年進場，粗估928檔期百億大案遍布屯區、海線，各開發商產品爭奇鬥豔，也將區域優勢發揮淋漓盡致，台中房市各行政區均衡發展，房價同步上揚。

其中，西屯區由七期「由鉅市政園道案」百億大案領銜，擁有近1500坪的基地面積，不僅正臨百米府會園道及60米市政路，更是綠十字園道僅剩7塊建地當中最後一塊「面東朝南」基地，全案請到設計師「空間詩人」陳瑞憲，以內斂靜謐的減法哲學，打造細緻好宅，規畫70、80、90坪標配型產品，總銷上看百億元，已獲不少由鉅粉絲關注詢問。

南屯區指標大案為位在單元二綠豪宅聚落的「精銳Sky One」，基地位在龍富路近公益路，基地1558坪四面臨路、完整街廓，正對萬坪公園第一排，總銷約50億元，產品坪數設定為50、60、120坪。

陸府建設14期新案 單價破5字頭

台中市近年來重劃面積最大的14期重劃區，因緊臨精華崇德商圈與74號快速道路，一躍成為北屯區最新高價宅聚落，重劃區超過一半以上面積都是低密度住宅用地，僅20％的面積為商業用地，極具花園城市的發展條件。今年928檔期進場新案集中在14期東側的823公園仁美特區，建築密度更低，開發完成時間將更短，指標個案為陸府建設14期新案，基地約1400坪，產品坪數約50坪上下，外界推測單價將衝破5字頭。

以完善售後服務著稱的國泰建設，多年來已累積不少忠實粉絲，每有新案推出即獲熱烈回響，14期首案「國泰MOST+」基地廣達2500坪，總銷50億元，主力產品為3至4房，一登場即熱銷。

精銳錦總銷20億 海線最高規格

鄰近中科園區的沙鹿、梧棲、龍井等海線區域房市，自住、出租市場熱絡，加上國發會將投入382億經費發展國際商港計畫，台中港也納入計畫中，推估將引入千億以上的投資建設，推升周邊區域發展。品牌建商早已看好台中海線副都心未來發展動能，如精銳建設將於沙鹿站特區推出預售大樓新案「精銳錦」，基地1378坪，享校園、公園第一排的地利優勢，全區僅規畫141純住宅，均質三房格局，總銷金額20億元，為海線有史以來最高規格住宅大樓案。

另外，國聚建設東海新案也即將於9月公開，該案基地位在遊園北路近台灣大道口，基地1700坪規畫130戶，產品規畫為2至3房，總銷金額達20億元，外界預期其房價可望再創區域新高價。

(時報資訊)