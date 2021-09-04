《環球金融雜誌》（Global Finance）2021全球主要國家央行總裁評比結果出爐，我央行總裁楊金龍未能蟬聯、拿下連續3個A，這次只拿下「A-」，而美國聯準會主席鮑爾也同拿「A-」；內行的金融人士表示，楊金龍不能連莊拿「A」，與新台幣匯率太強、進場阻升有關。

新台幣兌美元表現強勢，台灣已在美國「匯率操縱國」名單之列，金融人士指出，我國出口表現太強了，呈現雙位數成長，短期內很難擺脫「匯率操縱國」名號，這多少會影響《環球金融雜誌》對楊金龍的評比結果。

根據《環球金融雜誌》過去評比結果，楊金龍分別在2019、2020年奪下最高榮耀的「A」級後，這次未成功蟬聯「A」級，但整體來說，仍居全球央行前段班；《環球金融雜誌》自1994年以來，每年都會針對各國央行總裁進行評比，今年拿下最高「A」級評價的共10位，包括大陸人行行長易綱、歐洲央行（ECB）總裁拉加德，及巴西、保加利亞、加拿大、智利、捷克、埃及、科威特、摩洛哥等國總裁。

台經院研究員邱達生認為，央行總裁表現評比是「見仁見智」，央行總裁最重要的工作為「平抑物價」、「穩定就業」，匯率只是達成平抑物價、穩定就業的機制之一；在各國央行實施貨幣寬鬆下，歐、美通膨問題愈趨嚴重，我物價平均仍能維持在2%以下，楊金龍表現是相當不錯了。

環球金融雜誌針對主要國家央行總裁進行貨幣政策表現評比，評分標準從A到F，A代表「優異」的最高榮耀，F代表「不及格」，評比標準包括通貨膨脹控制、經濟成長、貨幣穩定與利率管理等指標。

(時報資訊)