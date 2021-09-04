熱錢回頭，外資單周買超台股突破900億元，改寫近16年新高紀錄，激勵股匯市雙漲，台股在晶圓雙雄帶動下，指數昨大漲197點，收在1萬7516點，周線連2紅；新台幣匯率也連6升，終場收在27.703元，升2.9分，續寫2個半月新高紀錄。

外匯交易員表示，美元持續弱勢整理，加上台股強勢表現，促外資續將資金匯入，帶動股匯雙漲；台經院研究員邱達生認為，美國通貨膨脹近來維持5%以上，雖然美國聯準會不斷重申這只是「暫時現象」，仍無法消除市場擔憂，國際資金因而暫時停留在新興市場，造成這波美元弱勢、新台幣走強的主要原因。

此外，邱達生指出，我國訂單、出口暢旺，維持兩位數成長，這也支撐新台幣匯價的原因之一；不過，邱達生認為，新台幣不會一直走強下去，美國終究要面對通膨問題，強勢美元是解決原物料價格高漲的最快方式。

面對國際疫情變化、FED政策趨緊的預期等負面因素仍未解除，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏認為，近期台股轉強的動能來自於晶圓代工漲價對整個供應鏈的帶動，聚焦疑慮較低的類股、由下而上投資台股會是現階段較好的策略，而大盤可望維持多方整理格局。

至於美股表現與台股的關聯，廖哲宏表示，當QE縮減預期下，美元將會逐步走強，從資金面的角度，美股走強或有可能來自於市場對美元資產的青睞，針對這部分後續發展以及可能對台股盤勢的影響也將持續觀察。

保德信高成長基金經理人葉獻文指出，近期台股股市震盪主要來自融資變化，統計8月融資大幅減碼232億元，其中，原物料產業為主要減碼方向，包括TFT、DRAM、塑化、航運等，預期融資水位下滑後，台股將再度由法人主導，有助於中長線市場籌碼面更為穩定，並有利外資中長期增持台股比重。

(時報資訊)