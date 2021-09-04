在天然氣成本大漲60%，考量疫情與避免衝擊電價成本，不敢大漲天然氣價下，中油最新出爐8月營收，稅前由正轉負賠15億元。後續在國際天然氣價欲跌不易下，中油估計全年恐由盈轉虧，把前7月盈餘158億吃掉，連續兩年虧損。

去年德州酷寒讓電網垮掉，導致國際大搶發電用天然氣，原本夏季應該是液化天然氣價淡季，結果是不跌反漲。但是受到疫情影響，中油對民生與工業天然氣價予以凍漲，電業用天然氣雖連三漲，但受限機制，以及政府憂慮衝擊電價成本下，也僅調漲9%，遠不及購氣增加支出。

中油主管說，在這樣情況下，光是8月天然氣就虧損45億元，現在估計全年缺口高達400億到500億，「虧損將很嚴重」。除此之外，液化石油氣（桶裝瓦斯）每公斤也吸收13元未調，燃料油前半年也給予補貼，都導致營收黑洞擴大。

還好上半年國際油價攀升，中油有存貨利益，加上石化產品報價不錯，前7個月仍賺100多億。但中油表示，今年結束前還有4個月，估計每月虧損會逐步加大，全年可能再度虧損。

中油去年因為油價大跌，全年淨損119億，在此之前幾年，都是大賺3、400億，是國營事業模範生。

另外，在國內油價部分，由於颶風艾達造成墨西哥灣鑽油平台暫時關閉、OPEC+維持限制產量，美國原油庫存大減，造成國際原油漲到每桶71.19美元，依據浮動油價機制，中油下周一會調漲加油站汽油價每公升0.3元、柴油0.1元，是國內油價重新二連漲。

主力油品95無鉛汽油牌價可望上升到29.8元，重新逼近30元大關。中油表示，目前汽油並無觸及亞臨最低價，但柴油有碰觸到，所以下周如只調0.1元，就會每公升吸收0.5元。

(時報資訊)