五倍券領取近了。據經濟部昨日公布，商家可從10月15日起進行五倍券兌付，據此初估五倍券紙本券預購時間落在9月底，10月首周即可正式領券與使用（含數位券）。但經濟部強調，時間仍由行政院宣布確認。

行政院官員表示，五倍券相關細節及發放時間尚未定案，正式時程會盡快在提出紓困振興特別預算後對外說明；至於傳出五倍券可能於10月7日發放，僅是外界推估時間，並非最終確定方案。

商家收到紙本五倍券，得拿到銀行兌換現金，據經濟部訂定「因應嚴重特殊傳染性肺炎振興五倍券兌付要點」，明定有統一編號營業人，可直接持券到金融機構兌換，無統一編號之營業人，得委託商圈組織、市場或攤販集中市場管理組織代為兌換會兌換。期間則從2021年10月15日起至2022年6月30日止，共計8個半月。

由於去年三倍券的領券，是在開放商家正式兌換前一周開始領取與使用，因此初估五倍券發放時間會落在10月第一周，10月1日或5日都可能。

對此，經濟部表示，為求執行細節妥適，所以預先規劃數位綁定及兌付時間。其中五倍券兌領期限，因為牽涉銀行需要驗鈔的細節確認，相關軟硬體設備需要超過一個月的時間準備，因此預先規劃於10月15日起可以兌領。至於正式啟動時間，有待政院宣布確認，仍屬未定。

雖然政院尚未正式宣布啟動時間，但從已公布數位五倍券開放綁訂時間為9月22日，照經驗紙本券也會在這個時間點預購，現又加上商家銀行兌換從10月15日開放，可預估10月第一個禮拜即有很大可能可以正式領取五倍券與使用。

(時報資訊)