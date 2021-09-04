國民黨立院黨團昨開記者會指控，蔡政府在2018年開出每度電5.5元、20年價差達9100億的標案，要發展國產風力發電業；如今，有外商與本土業者合資成立「伯威海事」，表面上我國業者股權較高，但實際上並無投票權，不符當初標案設定標準，主管機關經濟部若非無能就是圖利，要求政府依比例檢討躉售電價。

批經部非無能就是圖利

國民黨團總召費鴻泰指出，經濟部在2018年標出的離岸風電採購合約，有3分之1採用遴選制，每度電收購價5.8元，高於世界行情2.2元，但條件是競標廠商採用的人力、材料必須國產化，爾後因收價價太貴，雖有修正但仍高達5.5元。

他說，當時經濟部遴選的一家「伯威海事」，是由荷蘭商「波斯卡利斯」與台灣「樺棋營造」合資成立；表面上「樺棋營造」佔股51%，「波斯卡利斯」佔股49%，但「樺棋營造」持股是「特別股」，依法不具表決權，因此實際仍由荷蘭商「波斯卡利斯」主導。

費鴻泰更指出，「樺棋營造」成立「伯威海事」的資金來源，經追查是來自新加坡「SMIT」公司；而「SMIT」10年前已被荷蘭商「波斯卡利斯」收購。換言之，「伯威海事」成立資金都是來自「波斯卡利斯」。

費鴻泰說，「伯威海事」得標後，每度電政府得付5.5元，與行情2.2元差3.3元，以簽約20年計算，等於政府每年要多付450億元、20年總計9100億元的價差給「伯威海事」。他說，5.5元的收購價是為了推動國產化，結果最後錢卻進了外國公司的口袋，這是標準圖利外國廠商。

對此，經濟部答覆，會嚴格要求開發者確切依循「離岸風電船舶產業關聯諮詢審查機制」，及「離岸風電產業政策」落實海事工程在地化。

民進黨立院黨團副書記長洪申翰則說，相信國際都看得到民進黨推動綠能的企圖心，但這兩年剛好遇到疫情，確實讓很多國外技術人員無法到台灣。

應依比例檢討躉售電價

費鴻泰抨擊，這種回應不清不楚，不是無能就是圖利。他強調，國民黨團提出三項要求，第一是立即檢討未完成國產化的項目；第二，立即提出完成國產化解決方案；第三，無法達成國產化就應依比例檢討躉售電價。

(時報資訊)