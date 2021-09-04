Delta病毐來勢洶洶、持續擴散，對歐美中及東南亞國家造成負面影響，美國因此病毐ICU重症人數，已逼近今年初高峰，相較其他歐洲先進國家更形嚴重，主要是自4月後，美國疫苗施打率未進一步拉升，亞洲新興國家的問題則是疫苗始終不足。

影響所及，美國PMI數據已顯著走低，歐元區及英國略見下滑，中國大陸8月官方製造業PMI和非製造業PMI數據，更雙雙降至18個月新低。市場需求動能不足，影響復甦步伐，將加重各國經濟成長放緩的壓力。

誠然，Delta已是全球經濟復甦的最大變數，但各國對抗疫情的手段，也已較以往有信心，預期對許多國家的經濟影響程度雖會加大，但不致於扭轉全球景氣復甦的方向。

有趣的是，市場的反應，反而是壞消息就是好消息，Delta病毐對經濟造成不利影響，可能導致美國聯準會（Fed）量化寬鬆（QE）退場時程延後。

而Fed主席鮑爾在Jackson Hole的演講，也清楚強調QE退場及升息，兩者沒有一定的時間銜接性，將兩者脫鉤，用意是避免市場產生恐慌，而在鮑爾談話之後，市場也以大漲回應，顯示QE退場一事，對股市的影響已暫告一段落。

QE不確定因素去除後，離2023年升息時間尚遠，台股最大的陰影消失，且在台積電調漲代工價格後，股價打底結束，重回上升軌道，預期資金有望從權值股向外擴散，將有利台股的多頭架構。

惟台股8月從大跌到反彈，指數重回季線17,380點之上，也進入上檔重重套牢區，有待時間消化解套賣壓。而當沖警示新制上路後，造成貨櫃三雄當沖退潮，大盤成交量量能萎縮，市場觀望氣氛濃厚，預期指數將進入橫向整理。

短線上題材關注三大議題，分別是投信季底作帳、蘋果新品上市及振興券發放，中小型股、蘋概股及內需相關概念，有機會因相關題材發酵而發動攻勢。

此外，半導體漲價循環趨勢不變，晶圓三雄後勢依然看好，IC設計兩大次族群包括高速傳輸及IP相關等，較有可能轉嫁成本者，也被看好，而疫後各國政府大舉投入財政支出，投資基礎建設，以提振經濟，使鋼市需求旺盛，鋼鐵股等政策看好股，亦是可以留意的族群。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意