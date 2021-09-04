政府振興券即將在中秋前夕發放，包括麗晶精品、昇恆昌、101為搶得先機，今年周年慶大幅提前，且延長促銷期；其中，信義區首發台北101於2日提前開打，促銷期長達47天、創史上最長；此次不僅攜手超過20家銀行刷卡多重回饋，101 Pay與101聯名卡回饋亦比照百貨低門檻3,000送300，有望帶動雙位數成長。

同樣拉長戰線還有統一時代百貨台北店，自9月1日起即打出秋時尚促銷、3,000送200；後續包括微風、新光三越、遠百信義店周年慶則準備10月接續登場，預計這波信義周年慶大戰烽火連三月。

今年7月台北101購物中心就先祭出年度珠寶鐘表大賞線上展，為期一個月線上展出之後，繼續自9月2日起線下實體展出，且搭配科技大老施振榮轉投資的雙融域AMBI Space One，透過5G沈浸式投影打造環遊世界情境體驗，101配合打造成101機場航廈，讓國人既能購物也能虛擬出國過乾癮，估計此波周年慶促銷，特別在國際精品滿萬送千，珠寶鐘表滿3萬送1800刺激下，有望帶動業績兩位數成長。

根據101自結，第二季營收仍有兩位數衰退，但第一季相對大幅增長，使得上半年營收達標，與去年同期相當，而稅後淨利6.19億元，較去年同期還增長5千多萬元，每股盈餘來到0.42元與去年同期相當，7月營收雖較去年同期衰退逾15％，但若以累計前七月營收相比、僅有5％差距；而購物中心本身前七月業績亦呈雙位數成長，8月已因線上珠寶鐘表大賞補上來，估計長達47天周年慶、加上振興券加持，有望帶動兩位數業績成長。

至於上周才結束促銷的微風信義之夜，業績4.7億元與去年同期相當，微風今年周年慶由復興店率先於9月中旬登場，10月依例信義三店接棒，新光三越信義新天地亦循以往於10月登場。

業者指出，今年百貨周年慶各家開打時程幾乎都提前，統一時代百貨秋季共有31家全新品牌改裝開幕，整體改裝幅度較去年增加二成，看好振興券商機，為年度盛事週年慶提前佈署，秋時尚檔期包括服飾配件推出滿3,000送200，期間週末持icashpay或iacsh2.0支付，再加碼10％OPEN POINT點數回饋，合計最高達16％回饋。

秋改裝包含15家全新櫃位、16家改裝開幕，其中3家餐飲為全台首店進駐，包括日本北海道湯咖哩名店「Suage」、全台首創韓式鍋物「釜山宗家」，以及日本靜岡BEPPIN食堂的進階版義大利麵「BEPPIN PASTA」等，有望再帶動新一波人潮嘗鮮。

(時報資訊)