新竹市三民國小生活圈具備交通便利、學區優良及生活機能充足等三大特色，十年前早已是各大建商興建大型社區的重點區域，近兩年以這些十年左右的社區為主力，支撐了三民國小生活圈周邊房屋市場，每坪均價在30～35萬之間，由於生活圈內的成屋供給量充足，根據內政部不動產實價登錄顯示，近五年交易量大且穩定，成為換屋族及首購族的交易熱門地段。

三民國小生活圈以鐵道路為中軸，北到公道五路、南至民生路；東以台鐵沿線為界，西至湳雅街；信義房屋新竹三民綠光店長林詩偉表示，四通八達的交通為此區第一大特色，除了南北貫穿的台一線中華路和經國路，利用68號東西向快速道路，可迅速連接中山高速公路及北二高，再加上台鐵和內灣支線，又可順利搭上長途旅程的高鐵。

第二特色是區內從公立的三民國小、三民國中和光華國中，到新竹女中、新竹高工，私立曙光國小、曙光女中等幾乎都屬名校等級，優良的學區條件衝高人口移入，讓建商頻頻推案滿足為子女就學遷居家長們的需求。

第三特色就是機能充足，生活採買可透過騎車或開車，三分鐘可抵達傳統果菜市場，台大醫院新竹分院，過東光路橋可抵達大潤發；休憩綠地則有經國路綠帶公園，鐵道路一段28巷的綠光公園，也在2021年增設像是透水環園步道、生態滯洪池、增植136顆喬木與休憩涼亭等六大設施，機能完備。

林詩偉表示，該區以屋齡十年左右，三至四房含車位的房型為主，總價在1,400萬至2,000萬元，每坪單價介於30～35萬元之間，選擇性相當多元，園區部分換屋上班族未選擇關埔重劃區的房子，改來這裡購屋，主要是覺得關埔重劃區太擁擠，而三民學區這裡是純住宅區又有上述三大優勢，認為這裡的環境比較適合居住，所以選擇此區置產。

對首購族來說，此區也有許多低總價三房產品，例如位在台大醫院新竹分院附近房屋，屋齡約26年，但是二房加車位僅550～650萬元，三房加車位也約800萬元上下，吸引不少剛進入新竹科學園區的上班族來此購屋，單坪僅15～20萬元的價格，讓首購族較能負擔的起。

針對喜愛透天厝的族群，林詩偉則提醒，若選擇三民國小周邊屋齡超過30年的田字型透天厝時，要留意該屋進出巷道寬窄，及是否老屋改建並注意屋況，視屋況總價落差較大，可從一戶700萬至1,500萬元不等。2020年整體房市景氣回暖，也讓不少自住的剛性需求回籠，大約有九成都是自住買盤，民眾不論是看屋還是出價的意願都明顯提升不少。

(時報資訊)