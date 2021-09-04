自6月中旬之後，澳幣兌美元匯率已經大幅走弱。在6月中旬舉行的美國聯準會利率會議中，聯準會的總體立場被市場解讀為偏鷹派，提前緊縮的預期和立場的轉向使得市場開始大規模平倉美元空頭部位。不僅是對於更強勁的美元，澳幣相對於所有其他貨幣，已被全面拋售。主要原因有二：其一，澳洲儲備銀行（RBA）可能推遲本來從9月分開始的縮減購債計畫，原因是新一波的Delta變種病毒疫情再起，導致澳洲各大主要城市重新封鎖；其二，中國政府持續監管與整頓產業，使得亞洲股市受到多重利空夾擊而下跌，以及中國政府對不斷飆升的大宗商品價格採取行動以抑制工業金屬價格，也為澳幣帶來壓力。

空頭部位 G10貨幣中最重

然而，澳幣兌美元的匯價在技術上已呈現超賣。近幾個月來，澳幣的部位分析則變得更加悲觀，澳幣的空頭部位在G10貨幣當中占比最重，而市場對於澳幣的負面情緒反應則來自各種不同的投資者類型，市場在澳幣價格上面已消化過多的負面消息。

在貨幣政策方面，接近最大限度的政策支持使得澳洲儲備銀行將難以在9月的利率會議上發出更加鴿派的訊息。隨著失業率在7月下降到4.6％，勞動力市場持續好轉，澳洲儲備銀行持續強調，工資增長加快才能呼應先前所重申2023年起可能加息的立場，而目前顯示加息的障礙仍然很高。

澳幣兌美元從最近的0.7100低點附近反彈，短短幾天內，9月2日快速攀升到0.7437。近期中國經濟數據普遍表現疲軟，提高了市場對政策持續保持寬鬆的預期，而這也將使得中國總體的信貸脈衝（以信貸增量占GDP比重計算）在進入今年第四季時可望觸底反彈。

陸將鬆綁 大宗商品利多

此外，有消息稱，在中國嚴格控管新一波Delta變種病毒疫情之下，已經實現了零新增確診案例，接下來將有可能進一步鬆綁阻礙經濟活動的封鎖限制，而這些也都是之後對大宗商品價格的利好消息。

有鑑於澳洲的新冠疫苗接種率持續提升，澳洲總理莫里森日前接受訪問時提到，接下來需要把抗疫焦點轉移到住院率而不是確診數字，當符合資格者的疫苗接種率達到七至八成，就會逐步放寬抗疫限制，表明澳洲幾乎不可能回到沒有確診個案的「清零」狀態，也認為民眾不能永遠生活在封城限制之中。

隨著大眾對Delta變種病毒疫情變數影響的擔憂緩解，市場的風險偏好相對持續改善當中，而此背景也是在美國食品和藥物管理局（FDA）近期發布關於美國藥廠輝瑞（Pfizer）和德國生技公司BioNTech合作推出的COVID-19疫苗得到正式藥證批准的消息確定後，意味著公眾可以對這支疫苗的安全性、有效性和製造品質充滿信心，也增強日後投資者對於大宗商品市場的信心。

根據法國巴黎銀行財富管理的中期公平價值模型，澳幣兌美元匯價目前看起來相對便宜。此外，澳洲的經常帳戶赤字自2019年以來已轉為盈餘。針對澳幣兌美元的匯價，法國巴黎銀行財富管理對其12個月的目標預測值是0.7600。

(時報資訊)