鉅亨買基金總經理張榮仁：

首先，要提醒投資朋友在投資基金時需留意的三個重點：第一個是要定期檢視投資清單，以利汰弱留強；第二個是要做資產配置規劃，才能將風險有效分散；第三個是耐心持有，不建議短進短出，因為容易買在高點或賣在低點。

從美莉的例子來看，她買了台股跟中國基金之後就擱著，沒再回頭檢視，由於她是採單筆進場方式，投資成本固定，因此，若以長期投資角度而言，仍建議每年檢視該檔基金與同類型基金的績效比較，如果落在同類別後面名次，會建議換成各天期都較領先的基金。

另外，就資產配置的角度來看，美莉僅投資中國與台灣兩個市場，代表全部風險都集中在大中華地區與股票型基金，較難因應投資環境的變動，建議在投資配置上，無論是市場或資產類型可更多元化。

此外，就七年級生而言，股票型基金占整體資產配重可介於70％至100％（視自身風險承受度調整）。假設較積極且願意長期投資，整個投資組合建議採35％美股基金＋35％已開發國家股票型基金＋10％新興市場股基金＋10％新興市場債券基金＋10％投資級債券基金。如果真的特別看好台灣或中國股市，單一新興市場國家股票型基金占資產配置權重不建議超過10％。

除了一開始以單筆方式投入的金額之外，建議美莉每個月或每年有閒錢可以定期定額進行同標的的投資，以分散扣款方式提高正報酬機率，抱起來也會比較安心。

除了上述的幾項建議之外，另外，也提醒美莉在進行基金投資時，也要慎選申購管道，透過節省投資費用的支出，也能提高投資收益。

以基金交易平台來說，與銀行最大的差異是免收信託保管費，手續費折扣幅度相對也較大。投資人如果以每年單筆100萬元投資十年，在不考慮基金淨值對市值的影響下，透過「鉅亨買基金」交易平台的申購成本為4萬5仟至6萬元（申購手續費0.45～0.60％/年、免信託保管費），透過銀行申購成本則需31萬元（申購手續費2％/年、信託保管費0.2％/年），十年最多可省下26萬5千 元，透過基金交易平台投資基金，真的可省下不少的投資費用。

(時報資訊)