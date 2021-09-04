林美莉，七年級生，工作已有十餘年，雖有一小套房，目前正積極存錢想換大一點房，想請教理財專家，該如何調整投資標的以及資金配置。

我目前在一家會計師事務所上班，因為經驗累積，從組長升到副理，今年再升到經理一職，和其他公司一樣職位每跳升一級，薪水就往向上跳，因此，現在薪水比剛出社會時多了不少。但每年到報稅季，或者有特別專案時，我的人生就剩下「工作、睡覺」，不過，在會計師事務所工作也不是一整年都那麼忙，淡季就較不忙，我的興趣就是到處旅遊及看房，所以，我想積極作一點投資理財，讓資產再增值，好讓我趕快存多一點錢換更大間房。

從大學開始我就北上念書，一直在學校附近租房，但出社會工作後存一點錢，我就決定買一小房，因為至少可不必再幫房東付房貸，有自己的房也比較有歸屬感，當時我跟爸媽「借」了150萬元，加上我自己存了一點存款，因為套房總價不高，這些年下來貸款也付完了。

於是幾年前我又想再換大一點房，我算了算每個月扣掉餐飲費用以及日常開支，每個月至少可以再存3萬元，加上每年年終及紅利可以再存個15～20萬元。

不過，我過去理財方式是，一有錢就單筆買一檔基金，但常常一忙就忘了「它們」存在，每次看投資績效總不盡如人意，直到近一年才比較好，尤其是台股基金，然而我的中國基金績效近期已由賺到賠，近期台股基金淨值也跟著滑落，才一個多月，我的基金總值又少了一成多，請問理財專家，我目前對台股基金該獲利了結，另該對中國基金設停損嗎？該如何作資產配置及挑選基金標的？

(時報資訊)