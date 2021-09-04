法人表示，只要看準「趨勢主題」加上有效投資策略，經過長時間累積就能逐步達成個人理財目標或有效儲存退休準備，即使遇到疫情也免緊張。

富達投信投資部主管張翠玲表示，不要將投資想得太複雜，就像打扮穿搭也有歷久不衰的經典百搭趨勢，「趨勢主題」投資著重於掌握經濟或產業結構性演進，一直都是長期投資的核心，而近年來隨著全球政府和企業重視人口、環保、減碳和科技革新運用等議題，進一步讓「趨勢主題」投資成為投資理財的顯學。

張翠玲說，所謂「趨勢主題」投資就是關注大趨勢下相關產業的發展，如通訊、人工智慧、自動化和機器人技術等領域的顛覆性科技，可能導致生活和工作方式結構性轉變的「未來都市化」趨勢；此外，無論已開發市場的人口老年化或新興市場人口爆炸性的成長，加上疫情的大流行，將帶動醫療保健需求增加的「健康與共榮」趨勢；全球各地民眾對於環境保護意識的提升，將推動綠色商品與環保等創新商業模式的「永續生活」趨勢；以及全球政治、社會和經濟格局改變所帶來全新挑戰和機會的「新經濟秩序」趨勢。

看準投資方向後，張翠玲說，接下來就要掌握「Y.E.S」策略，「Y」為「Youth」，年輕時及早進行理財與進行退休規劃，善用複利效應是累積財富最有效率的方法之一；「E」則為「Easy way」，建立簡單且有效的投資觀念；「S」則是「regular Saving」，透過定期定額進行投資，長期下來就能實踐美好的財務未來。

除了上述的投資「趨勢」且趁年輕及早規律投資之外，鉅亨買基金總經理張榮仁表示，除了通膨之外，「長壽」是讓退休準備容易不夠的主要原因之一。依內政部公布的國人平均壽命為80.9歲，男性77.7歲、女性84.2歲，台灣平均壽命年年都在增長，建議國人在做退休準備預估時，至少將自己的預期壽命設定在90歲以上。其實每個月存1萬元，以報酬率4％計，存35年可有880萬元；若找到年化報酬率6％，35年下來可以達1,340萬元；若投資標的年化報酬率可以提高至8％，35年下來即可存超過2千萬元，所以，只要投資持之以恆，退休準備金即可達標。

(時報資訊)