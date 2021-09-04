受到缺料影響，台板卡廠出貨動能多自6月起出現疲軟，7月更有明顯下滑。進入8月後，輝達及超微兩大陣營的GPU供貨略有好轉下，法人預期包括技嘉（2376）及微星（2377）等一線板卡廠，皆可望以一成左右的月增幅回升，帶動第三季營收有逐月增長的表現。

技嘉及微星7月營收雙雙回檔，分別較6月出現10％及6.7％以上的月減幅、降至82.28億元及145.25億元，是今年僅次於二月的營收低點，年增幅並收斂至剩低個位數。

儘管供應鏈料況仍緊俏，但受惠GPU供貨略有紓緩，法人看好，兩大板卡廠8月營收有機會在顯卡業務帶動下回升，回復月增約一成、年增亦有雙位數的水準。

業者指出，目前高階主板市場在英特爾與超微CPU供貨都相對順暢下，通路上已有相當庫存水位，不過在中低階的市場需求主流帶的CPU，供貨缺口則是持續擴大，「有錢也調不到貨」。這也使得主板現貨市場出現中低階產品價格上揚，但嚴重供不應求，不過高階主板產品的通路庫存水位卻是偏高的情況。

尤其在中國板卡現貨市場，不僅板卡廠以顯卡綁高階主板產品銷售的現象已是常態，甚至已經有一線板卡廠因存貨水位過高，第三季起已開始砍價塞貨到代理經銷商、加速去化庫存，以減輕現金水位遠低於存貨水位的壓力。

展望板卡後市，台廠多仍釋出樂觀看法，除了顯卡市場不論是輝達的RTX 30系列、還是超微RX 6000系列顯卡，迄今皆仍供不應求下，主板市場亦因主流價格帶的中低階產品供貨遠不及需求，而有價格上揚、出貨遞延的效益。

法人預期，包括華碩、技嘉及微星、華擎等板卡廠的主板全年出貨量，兩位數年增長的目標可望達陣外，顯卡仍將為各業者帶來價量齊揚、挹注獲利增溫的動能。

但也因受限於從關鍵零組件到IC類元件缺料所累，法人預估，下半年一線板卡大廠包括華碩、技嘉及微星的板卡營運動能，恐僅能與上半年維持相當水平，落在50：50或48：52，不過也將維穩兩位數的年成長表現。

(時報資訊)

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